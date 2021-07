Els Mossos d’Esquadra van detenir dimecres passat un home per haver abusat sexualment de vuit nenes al nord del Baix Llobregat durant la dècada dels 90 i els 2000. Una primera víctima va denunciar el mes passat que havia patit abusos des de que tenia 5 anys i fins que va complir 12 per part d’un home amb qui el seu pare tenia una relació laboral. Els Mossos van localitzar set víctimes més, totes elles dones adultes ara. La majoria eren molt petites i van compartir la situació amb els seus pares quan van ser més grans i van tenir percepció de la sexualitat. Ells les van apartar immediatament de l’agressor però no el van denunciar. Això ha permès que l’home hagi comès abusos durant dues dècades.

L’home accedia a les nenes, filles d’amics i coneguts, en entorns molt diversos, com ara estades d’estiu en un càmping, anar a buscar bolets a la muntanya o classes particulars. Feia tot tipus de regals a les petites. Les víctimes han hagut de rebre suport psicològic durant la seva edat adulta i han patit nombrosos problemes personals afectius i de parella.

Els Mossos van localitzar l’home, de 74 anys, a l’Anoia, al poble del Bruc, on viu fent de masover en una finca d’aquest municipi.