El 2019 l’absentisme va arribar al 5,5,% a Espanya, la dada més elevada en els últims 20 anys. La COVID-19 va disparar aquesta taxa durant el 2020 fins a arribar al 7,1% assolint així un nou màxim històric, segons l’últim informe Adecco sobre Empresa saludable i gestió de l’absentisme.

La Reial Acadèmia Espanyola defineix l’absentisme com l’«abstenció deliberada d’acudir al lloc on es compleix una obligació». En aquest sentit, l’any passat es van perdre gairebé 1.700 hores de treball, «és el mateix que dir que 937.000 assalariats no van treballar en tot l’any», va aclarir Javier Blasco, director de l’Adecco Group Institute; durant la presentació de l’estudi.

Tenint en compte el cost mitjà de cada hora de treball, aquestes hores sense treballar es podrien traduir en un cost brut de 36.900 milions d’euros el 2020, cosa que equival al 3,3% del Producte Interior Brut (PIB).

En aquest sentit, tres quartes parts de l’augment de l’absentisme es pot explicar per l’augment d’incapacitats temporals, ja sigui per malaltia comuna o per accident laboral, com a efecte directe de la pandèmia. Les hores perdudes per aquesta raó durant l’any passat van arribar a 80 per treballador, quan abans mai havien superat les 68 hores. La resta s’explica, segons Adecco, per un conjunt de motius, entre els quals hi ha les hores treballades per permisos i llicències, gairebé 10, pràcticament el doble que la mitjana entre els anys 2000 i 2019. Aquest augment dels permisos està vinculat als aïllaments preventius per contagis a l’espera de resultats de les PCR o per la malaltia de familiars directes.

Pel que fa a les comunitats autònomes, només Cantàbria ha registrat caigudes en la taxa d’absentisme, on les hores perdudes van disminuir en un 5,1%.

Pel costat contrari, Balears va ser la comunitat amb un increment més marcat amb 68 hores més, fet que suposa un increment del 158%, encara que cal destacar que aquest resultat està magnificat pel baix nivell que tenia el 2019. Per darrere hi ha Catalunya i Andalusia, amb 12,5 hores més i 8,5 hores més, respectivament.

Tot i la pujada general d’aquesta taxa, hi ha tres comunitats que van reduir aquest absentisme a 10 hores com són el País Basc, amb una disminució de 14 hores; Aragó, amb una caiguda de 11 hores; i Galícia, amb 10 hores menys.

Pel que fa a Euskadi, encara que és una autonomia amb la major reducció en hores no treballades per absentisme, continua sent una autonomia on aquest temps perdut és molt alt: 132,6 hores.