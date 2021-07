L’any passat va suposar un abans i un després per al mercat de treball a Espanya, amb la paralització de l’activitat a tots els sectors no essencials; la imposició del teletreball fins i tot per a empreses alienes a aquesta modalitat; els canvis en els protocols de seguretat i prevenció... Aquest 2021 està sent la porta de retorn cap a una normalitat que suposa una gradual recuperació econòmica i laboral.

«Totes les previsions apunten que el final del tercer trimestre suposarà el començament de la normalitat i la recuperació sostinguda, quan ja tinguem el total de la població vacunada. De fet, segons aquest informe, quatre de cada deu empreses tenen ja previst contractar personal en aquest any», va assegurar el secretari general del Grup Adecco, Santiago Soler, durant la presentació de la XXIV edició de l’estudi Infoempleo Adecco: oferta i demanda de Treball a Espanya.

Al mateix temps, Santiago Soler va advertir de la necessitat de «seguir amb una ambiciosa agenda de reformes i potenciar les polítiques actives d’ocupació, fomentar un mercat de treball flexible on es combinin garanties socials per a col·lectius vulnerables, amb models de col·laboració publicoprivada en matèria d’ocupació i, sense cap dubte, reforçar els sistemes de formació i requalificació de candidats i persones treballadores».

Abans de la pandèmia, l’oferta d’ocupació a Espanya s’havia incrementat un 10,2% (any 2019), un augment que permetia encadenar set exercicis consecutius de creixement. No obstant això, durant els dos mesos posteriors a l’entrada en vigor de l’estat d’alarma (15 de març), el volum d’oferta d’ocupació publicada per les empreses va patir una reducció mitjana d’un 70%, en passar de publicar més de 233.000 ofertes el 2019 a només 69.000 el 2020 (durant el mateix període d’estudi).

Un cop superats els mesos de confinament (entre març i maig de 2020), els més durs de la pandèmia des del punt de vista econòmic, les empreses van anar reprenent a poc a poc la seva activitat, de manera molt desigual segons els sectors. Tot i això, durant el 2020 l’oferta d’ocupació generada a Espanya es va reduir un 41,9% respecte els valors registrats el 2019.

«La fi de l’estat d’alarma, la campanya de vacunacions, la reactivació del turisme i les primeres ajudes europees que arribaran durant el mes de juliol ens fan pensar que tot seguirà avançant en positiu en els propers mesos. Toca també, per tant, anar recuperant l’ocupació, i amb l’esforç de tots incentivar i accelerar la seva creació», va asseverar Teresa Tomàs, CEO d’Infoempleo.

On es genera ocupació?

Comunitat de Madrid, Catalunya i el País Basc segueixen sent les comunitats que generen un major percentatge de llocs de treball a Espanya, tot i que les tres han vist reduïda la seva oferta el 2020. Durant l’últim any han concentrat un 55,9% de l’oferta estatal, més de quatre punts per sota del 60,3% que representaven el 2019.

El sector que més ofertes d’ocupació ha generat a Espanya ha estat el del comerç i distribució minorista (9,5%), que engloba totes aquelles companyies que ofereixen productes i serveis als consumidors finals per al seu ús personal (grans magatzems, hipermercats i supermercats, entre d’altres).

En segon i tercer lloc se situen el sector industrial, que aglutina un 8,2% de les ofertes, dos punts i mig més que el 2019, i el sector sanitari, que ha crescut més de cinc punts, col·locant-se en la tercera posició de la taula amb un 7,8%. Els sectors d’ensenyament/formació (5,3%) i transport de mercaderies i logística (5,2%) també han experimentat importants pujades.

L’altra cara de la moneda es troba en el sector de l’hostaleria i turisme, que ha passat d’encapçalar el rànquing sectorial amb un 12,4% de l’oferta total, al 4,8% registrat el 2020. Aquest sector ha protagonitzat la major caiguda (-7,6%). Per perfils, el lloc de treball més demandat ha estat el de comercial (31,7%).