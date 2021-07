El PDeCat i el PP han presentat esmenes contra la 'llei rider' per evitar que les empreses paguin imports milionaris en funció de cotitzacions a la Seguretat Social que s'han estalviat fent servir autònoms un cop entri en vigor, segons ha avançat 'El Periódico' i ha confirmat l'ACN. El PDeCat defensa que la norma no sigui retroactiva però, a diferència del PP, no demana renunciar a les quantitats "dels procediments sancionadors, liquidació de quotes i judicials que es troben en tràmit". El diputat del PDeCat, Ferran Bel, ha dit a l'ACN que cal preservar la "seguretat jurídica" i evitar "diferències territorials" entre actuacions de la Inspecció, que podrien tenir més impacte a territoris com Catalunya i a empreses catalanes, com Glovo.

Bel ha rebutjat que el que proposin es pugui definir "d'amnistia" i ha indicat que l'esmena del seu partit té "diferències significatives" amb la popular ja que no demana que s'eximeixi del pagament de les cotitzacions socials dels riders dels procediments en marxa.

Amb aquesta proposta, el PDeCat demana que "la Inspecció no obri nous processos basant-se en aquesta nova normativa" un cop aprovada, una acció que, segons Bel, el Ministeri de Treball no té intenció de dur a terme. En aquest sentit, el diputat reclama a l'equip de Yolanda Díaz que si el cos inspector no obrirà més actes "ho deixin clar" per llei. "Si un treballador reclama, que reclami. Però el que no pot ser és que un inspector faci de 'Robin Hood'", ha dit.

Bel ha advertit que, si no es canvia el redactat, les sancions milionàries a les quals es podrien enfrontar les plataformes "inviabilitzarien moltes empreses" del sector del repartiment a través d'aplicacions. Amb aquesta esmena, el PDeCAT vol evitar que hi hagi "asimetria territorial" en l'aplicació de la llei perquè "un inspector o un director general d'una província pot actuar d'una altra forma i un altre d'una altra".

"No seria la primera vegada que, en l'àmbit de Seguretat Social i Hisenda, determinats comportaments aquí són molt perseguits i en altres llocs no", ha dit Bel, en referència a Catalunya. El Partit Demòcrata tem que les actuacions d'Inspecció "afectin Barcelona i no a Madrid" "I si afecta Barcelona afectarà més a Glovo que a Deliveroo", ha dit abans d'afegir que "no tindria sentit que s'obrin Inspeccions a Barcelona a Glovo i a Madrid no li obrissin".

El partit ha posat com a exemple altres experiències de regularització de falsos autònoms que es van dur a terme sense efectes retroactius com el que es va fer en el cas dels advocats que treballaven en despatxos professionals.

D'altra banda, el PDeCat reclama que no es faciliti als representants dels treballadors l'algoritme o sistema d'intel·ligència artificial que es pugui considerar que s'ha de protegir per "propietat intel·lectual" i "secret empresarial". A més, també demanen que s'incloguin excepcions per poder aplicar el règim TRADE en el sector de repartiment a domicili a través d'apliacions.

D'altra banda, el PP ha anunciat que recorrerà la 'llei rider' al Tribunal Constitucional perquè consideren que no hi havia "urgent necessitat" d'aprovar la norma mitjançant un decret llei. En una entrevista a TVE aquest dilluns, Cuca Gamarra, portaveu dels populars, ha considerat que no es pot demostrar la "urgent necessitat" en aquesta qüestió ha acusat l'executiu de "furtar" el debat parlamentari i la capacitat legislativa del Congrés.