El pla espanyol de crear un fons de 1.000 milions per recapitalitzar empreses afectades per la pandèmia, a través d’instruments de deute i capital, ja té llum verda de la Comissió Europea. «Permetrà que Espanya doni suport a les empreses afectades per la pandèmia de coronavirus, facilitant el seu accés al finançament en aquests difícils temps», va destacar la vicepresidenta executiva i responsable de competència, Margrethe Vestager. La mesura, en forma d’instruments de capital i híbrids, estarà disponible per a totes les empreses establertes a Espanya, de qualsevol sector excepte el financer, els ingressos nets totals del qual oscil·lin entre 15 milions i 400 milions d’euros en base consolidada, i que travessin dificultats de capital a causa de la pandèmia de coronavirus. Les empreses que ja hagin rebut ajuda a través del Fons de Solvència per a Empreses Estratègiques aprovat per la Comissió al juliol de l’any passat no podran acollir-se a aquest nou règim. Segons la Comissió Europea, la mesura és «necessària, adequada i proporcionada» per posar remei a una greu pertorbació en l’economia espanyola encara que només podran acollir-se a les ajudes del règim les empreses que no es considerava que estiguessin en dificultats financeres a 31 de desembre de 2019.

Marc temporal d’ajudes

Els serveis de la competència comunitaris consideren que les condicions establertes s’ajusten al marc temporal d’ajudes públiques que permet als Estats membres aprofitar plenament la flexibilitat prevista en les normes sobre ajudes estatals amb la finalitat de recolzar l’economia en el context de la pandèmia de coronavirus. Segons aquestes, els Estats membres poden concedir subvencions de fins a 225.000 euros a una empresa activa en el sector agrícola, de fins a 270 000 euros a una empresa activa en el sector de la pesca i l’aqüicultura i de fins a 1,8 milions d’euros a la resta.