L'empresa gironina de fabricació de bicicletes Megamo inaugurarà a finals d'estiu una nova seu a Girona amb 4.000 m2. Aquesta nova fàbrica tindrà 1.000 m2 per ubicar-hi les oficines centrals i un showroom permanent. La resta, servirà per tenir quatre línies de producció de bicicletes. A causa de l'elevada demanda d'aquesta marca en els últims mesos, l'empresa ha optat per fer aquest pas d'ampliar la seu. La nova fàbrica permetrà ampliar la producció de les bicicletes elèctriques i també augmentarà la capacitat d'abastir tots els clients i distribuïdors de forma més eficient. La fàbrica generarà 70 llocs de treball de forma directa i 45 més de forma indirecta.

L'empresa Megamo es va fundar el 1987 i té la seu a Girona. Des del principi, la marca s'ha especialitzat en el ciclisme de competició i també a nivell esportiu amateur. Per altra banda, la marca exporta actualment les seves bicicletes a 15 països i preveu un creixement exponencial.