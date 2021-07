L’empresa de gelats artesans italians Gelati Dino, amb seu central a Empuriabrava, ha iniciat la seva expansió a Andalusia amb l’obertura de la 31a botiga, situada a Torremolinos. El nou establiment del grup empordanès es troba a l’emblemàtic hotel Pez Espada, catalogat com a Bé d’Interès Cultural i gestionat per la també cadena gironina Med Playa. Fins ara, més enllà de Catalunya Dino tenia botigues a Madrid, Saragossa i Marràqueix, i a partir d’ara vol ampliar la seva presència a Andalusia i més concretament a la Costa del Sol.

L’empresa de gelats artesans més gran d’Espanya ha generat cinc llocs de treball amb aquest nou punt de venda, que dona servei a peu de carrer, al passeig marítim de la ciutat malaguenya. Stefano Rosso, director de marca i tercera generació del negoci, explica que «dins del pla d’expansió que tenim per tot l’Estat espanyol ens hem decantat per la Costa del Sol, ja que creiem que el turisme hi allarga més la temporada. Tenim clar que és un bon lloc, en un hotel icònic, i una bona oportunitat, i si tot va bé el 2022 ens agradaria obrir una nova botiga a la ciutat de Màlaga i expandir-nos també per més punts del litoral mediterrani».

Emplaçament icònic

La nova gelateria de Gelati Dino, de 70 metres quadrats, està situada a l’Hotel Pez Espada, un icònic edifici construït el 1959 i catalogat com a Bé d’Interès Cultural. En els darrers mesos l’establiment d’Azora European Hotel & Lodging F.C.R. gestionat per Med Playa ha fet una reforma significativa, i a més d’estrenar una nova gelateria ha obert un nou restaurant i ha rehabilitat 200 habitacions, suites, zones comunes i salons. Els treballs han permès posicionar l’hotel en una categoria de 4 estrelles superior, que als anys 60-70 van acollir artistes de cinema de Hollywood com Frank Sinatra.