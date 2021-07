Més d’any i mig de pandèmia a l’esquena està passant una elevada factura a la salut mental dels treballadors. L’estrès laboral segueix a l’alça, com els contagis durant aquesta cinquena onada, i els assalariats, especialment les dones, els joves i els professionals de primera línia, es veuen obligats a tirar de sedants. Fins al punt que el 23,9% dels treballadors espanyols reconeix recórrer a ells de manera recurrent. Com diu el refrany: «Qui dia passa, any empeny». Aquesta és una de les dades que es deriven de l’enquesta de «Condicions de Treball i Salut», elaborada per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i el sindicat CCOO i presentada aquest dimarts. «Les dades són esgarrifoses», va emfatitzar el secretari general de CCOO, Unai Sordo.

Por de perdre la feina, por de no trobar-ne una altra si això succeeix, estar saturat per excés de feina, angoixa per cobrar un salari que no dona per arribar a final de mes, problemes per agafar el son... El panorama que dibuixa aquesta enquesta en la qual han participat 25.100 persones, entre els dies 26 d’abril i el 24 de maig d’aquest any, és «demolidor», segons va insistir el líder de CCOO. La pandèmia i les seves múltiples derivades han colpejat sobre els cossos i sobre les ments dels treballadors espanyols, aguditzant mals que ja eren presents i originant-ne de nous. I un dels eixos transversals de l’enquesta presentada aquest dimarts és que si tens pitjor salari, tens molts més números de viure amb una pitjor salut.

El 52,7% dels enquestats afirma que la seva salut, en general, ha empitjorat en l’últim any; gairebé 20 punts més que l’any passat, quan la pandèmia estava començant. Les pitjors dades es troben en la salut mental. El 60,6% dels treballadors viu amb risc de desenvolupar algun tipus de problema de salut mental.