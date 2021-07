La Costa Brava, en segon lloc, i el Pirineu, en cinquena posició, formen la llista encapçalada per Barcelona de les marques turístiques que més van patir la crisi, segons la Memòria Econòmica del 2020 presentada per les Cambres de Comerç gironines. A la Costa Brava hi va haver un descens del 65% dels visitants respecte al 2019. Concretament, 1.269.000 persones van visitar la costa del litoral gironí, mentre que al Pirineu, comptant només les tres comarques de la demarcació gironina que en formen part, es va notificar un descens d’un 42%. En pernoctacions, aquesta davallada es va intensificar a la costa, arribant a reduir-se un74,8%. És a dir, es va situar per sota els 3 milions de persones enfront dels 11,7 que hi van pernoctar l’any 2019. Segons Carmen Poveda, aquesta diferència entre la Costa Brava i el Pirineu es deu a la dependència del turisme estranger que té el litoral. Pel que fa a aquest any, el mes de maig es van començar a reactivar les reserves tant internacionals com nacionals, tot i que posteriorment es va frenar la tendència, i ara s’està a l’espera de com afectaran les recents restriccions aprovades pel Govern.

Un rescat pel sector turístic

Pol Fages, president de la Cambra de Comerç de Palamós, va voler ser «realista», ja que «les dades són molt negatives», i va demanar «un rescat per al sector turístic, per a l'oci i per al teixit comercial». «El sector ha fet els deures, però les empreses han de créixer i ser més digitals i sostenibles», va afegir el president de la Cambra de Palamós. Fages va explicar que aquesta primera quinzena de juliol ha estat un «gerro d'aigua freda» pel sector turístic, però que s'ha de tenir «esperança» de cara al mes d'agost. «Confiem en el clima i amb els turistes perquè ens ajudin a revertir aquestes dades», va dir.