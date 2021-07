Els terminis de pagament a proveïdors de les empreses de l’Ibex s’han disparat fins als 191 dies, segons una anàlisi realitzada per la Plataforma Multisectorial contra la Morositat (PMcM). Segons aquest estudi, les companyies del principal índex selectiu borsari espanyol van liquidar les factures en aquest període mitjà, cosa que va triplicar el termini legal de 60 dies durant 2020, coincidint amb el més cru de la crisi del covid. Aquest resultat augmenta en 15 dies el termini de pagament mitjà d’aquestes empreses el 2019. Com a contrast, cobren pràcticament a 60 dies dels seus proveïdors, tal com marquen les legislacions europea i espanyola. La PMcM, que agrupa més d’un milió de pimes i autònoms, insisteix en la necessitat de desencallar la regulació d’un règim sancionador, paralitzat al Congrés, per permetre que els més de 58.000 milions d’euros en factures d’empreses de l’Ibex fora de termini (més de 81.000 milions si s’inclou tot el mercat continu) es liquidin dins el període legal.