Era una qüestió de temps, de dies. Després de dos mesos amb un preu mitjà en el mercat majorista de l’electricitat completament desbocat, el preu de la llum batrà avui dimecres tots els rècords en arribar als 106,57 euros el megawatt-hora, per sobre el màxim de 103,76 euros registrat l’11 de gener de 2002, segons les dades publicades per l’Operador de Mercat Ibèric d’Energia (OMIE).

Aquest increment del cost de la llum es deu a l’alça del preu en el mercat internacional de gas natural, davant l’auge del consum a la Xina i la manca de subministrament dels gasoductes russos, unit a l’encariment dels drets d’emissió de CO2. Aquests dos factors afecten directament als cicles combinats i, en no haver-hi avui pràcticament res de vent, seran aquests o la hidràulica, que gairebé sempre entra a el mateix preu que els cicles perquè es guia pel cost d’oportunitat (què suposaria que no entrés) els que marquin el preu, ja que el mercat espanyol es regeix per un sistema marginalista en el qual totes les tecnologies es retribueixen al preu que marca l’última que casa oferta i demanda. A més, aquest cop la jornada coincideix amb una demanda elèctrica molt elevada per l’onada de calor que afecta tot Espanya i que arribarà demà al seu nivell més alt en el que va de mes de juliol, cosa que tensiona encara més el mercat.

El preu diari és sempre una mera anècdota que es pot donar per una tempesta perfecta de factors que coincideixen en el temps. Però, aquesta vegada, aquesta tempesta porta massa temps sense donar treva: en el que va de mes de juliol s’han registrat 11 dels 16 preus més alts de la història del mercat majorista. Els registres comencen a l’any 1998. Així, la mitjana dels primers 21 dies de mes és de 92,04 euros, molt per sobre dels 82,95 euros del mateix període de juny que van fer deslligar totes les alarmes i van provocar que el Govern activés una sèrie de mesures «provisionals» per mitigar l’efecte de l’alça sobre la factura dels consumidors. I encara més lluny dels 51,80 euros de mitjana dels primers 21 dies de juny de 2019.