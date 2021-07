Al final no hi ha hagut sorpreses a Frankfurt. El Consell de Govern del Banc Central Europeu (CE) continua amb la seva política acomodatícia en mantenir els tipus d’interessos oficials de referència als seus nivells mínims històrics en què porten instal·lats des del març del 2016, així com els programes de deute, que es mantindran també sense canvis.

Aquesta reunió del juliol era esperada pels inversors en ser la primera des que l’entitat va decidir revisar el seu objectiu d’inflació en situar-lo al 2% a mitjà termini, en lloc del tradicional nivell «inferior, tot i que pròxim» al 2%, i per les paraules de la presidenta del Banc Central, Christine Lagarde, fa uns dies en una entrevista amb Bloomberg semblava que hi hauria «canvis interessants» en les indicacions sobre l’orientació de la política monetària, però finalment no ha estat així.

Així, el Consell de Govern assegura que «espera que les taxes d’interès clau del BCE es mantinguin en els seus nivells actuals o més baixos fins que vegi que la inflació assoleixi el 2% [...] i de forma duradora». En l’actualitat, la inflació a la zona euro és a l’1,9%, després de ser al 2% el mes de maig.

Per tant, el BCE deixa el preu oficial dels diners al 0%, mentre que la facilitat marginal de crèdit (els diners que paguen els bancs al BCE per prestar-los diners) es mantindrà al 0,25% i la facilitat de dipòsit (els diners que el BCE dona als bancs per guardar-los els seus diners) es manté al 0,50%; és a dir, el BCE cobra als bancs en comptes de pagar-los.

A més, el programa de compres d’emergència davant la pandèmia (PEPP), creat el març de l’any passat i ampliat al juny i al desembre, mantindrà la seva dotació total d’1,85 bilions d’euros i seguirà en vigor «almenys fins a finals de març del 2022 i, en tot cas, fins que consideri finalitzada la fase de crisi del coronavirus».

Per la seva banda, el programa de compres d’actius (APP), llançat molt abans de l’arribada del coronavirus, també continuarà a un ritme mensual de 20.000 milions d’euros. «El Consell de Govern continua esperant que les compres mensuals d’actius nets en el marc de l’APP es prolonguin durant el temps que sigui necessari per reforçar l’impacte acomodatici dels seus tipus d’interès oficials i finalitzin poc abans que comenci a pujar els tipus d’interès clau del BCE», indica el banc.

A l’espera de Lagarde

Després de mantenir la seva política acomodatícia invariable, ara li toca el torn a la presidenta de l’organisme, Christine Lagarde, que en la roda de premsa posterior a la reunió del Consell de Govern presentarà les noves previsions. Aquesta és una de les parts clau en la política monetària, el que es coneix com a ‘forward guidance’ i no és altra cosa que emetre missatges per influir en les expectatives dels agents (les empreses i les persones) i en les condicions financeres.