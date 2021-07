El rescat de Plus Ultra per la SEPI va pel camí de convertir-se en un autèntic serial. Després de l'onada de crítiques polítiques de l'oposició davant el qüestionament a la seva consideració d’«estratègica» i «viable», la seva presumpta vinculació amb Veneçuela i un suposat «entramat societari» que situaria a la matriu a Panamà, ara un jutjat ha ordenat suspendre el lliurament dels 34 milions del rescat que tenia previst realitzar-se el dia 28 de juliol fins que l'empresa acrediti que realment necessita el préstec per pagar als seus proveïdors.

En concret, ha estat la titular de Jutjat d'Instrucció Número 15 de Madrid, Esperanza Collazos, que en un acte assenyala que el «desemborsament de la quantitat de 34.000.000 d’euros, com a préstec participatiu previst per al dia 28 de juliol, dins d'un pla de viabilitat per a l'empresa Plus Ultra, ha de ser justificada, tenint en compte l'existència d’aquest procediment» judicial, segons recull Efe. La jutge dóna de termini fins a cinc dies per a remetre aquesta informació.