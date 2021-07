La Covid-19 va donar un cop a l'economia mundial, dibuixat un panorama desolador en sectors com l'hostaleria, el comerç i el turisme. El gran cop econòmic el 2020, sense precedents en la història, donarà pas, a mesura que avanci la vacunació i s'aconsegueixi la immunitat de grup, a una etapa de bonança i creixement el 2021 i 2022 en l'economia espanyola també sense precedents , amb una alça del PIB esperada per sobre del 6%.

Són diversos els elements que caracteritzen l'actual moment econòmic i que dibuixen un panorama d'inversió desconegut en les últimes dècades: alt creixement després d'un període de caiguda intensa del PIB, finançament en mínims històrics i inflació de preus.

Quines són les perspectives del sector immobiliari en aquest context? Les previsions dels experts són molt favorables: aquest sector serà un dels que lideri la recuperació econòmica d'Espanya. La inversió en actius immobiliaris (ja siguin immobles, com terrenys o sòls comercials) ha estat tradicionalment la millor opció per cobrir-se dels efectes de la inflació. La conjuntura fa de la inversió immobiliària la millor opció. T'expliquem per què.

Els preus s'han ajustat

Estem en l'inici de la recuperació intensa de l'economia a Espanya. La Comissió Europea i el Banc d'Espanya han assenyalat que la bonança econòmica serà més intensa de l'inicialment previst, amb creixements de la producció per sobre del 6% aquest any i el que ve. El 2021, la major part d'aquest creixement es concentrarà en el segon semestre a mesura que la vacunació continuï avançant i es vagi recuperant l'activitat.

El 2020, els preus de l'habitatge, després d'una via alcista iniciada el 2013, es van ajustar i han sorgit oportunitats d'inversió molt interessants. El 2021 i el 2022 es preveu que els preus de l'habitatge a Espanya repuntin per sobre del 4%, segons les previsions del sector, en funció de la recuperació de l'economia. Per tant, ens trobem encara davant nivells de preus en el sector immobiliaris continguts, a diferència del que està passant en altres mercats com el dels EUA, on els preus ja han començat a pujar amb força impulsats per l'alta inflació.

Protecció enfront d'un període prolongat d'alta inflació

Al comprar ara, l'inversor no només es pot beneficiar de preus continguts, sinó que invertirà en un context on, després d'anys d'un escenari d'inflació molt reduïda, els últims mesos indiquen un canvi de tendència, amb un nombre més gran d'experts nacionals i internacionals que apunten a un canvi estructural, amb una inflació elevada els propers anys.

Des de l'Institut d'Estudis Econòmics (IEE) apunten que aquesta inflació el 2021 seguirà molt condicionada per l'evolució del preu del petroli i dels productes energètics, en general. El 2021 s'espera que l'IPC acabi l'any en un rang entre el 2% i 2,5% en termes interanuals. Als Estats Units, al juny la inflació va arribar al 5,4%, la taxa més elevada des del 2008; mentre que al Regne Unit va escalar fins al 2,5%, la pujada més gran de preus des del 2018.

Una inversió immobiliària garanteix per tant el manteniment del valor dels estalvis dels consumidors, davant d'altres alternatives com ara inversions financeres o mantenir els diners en un compte d'estalvis en un entorn inflacionista.

Facilitat d'accés al finançament

A més, el finançament també acompanya per facilitar les inversions immobiliàries. La compra d'un habitatge sol requerir finançament aliè i, ara per ara, el seu cost és relativament reduït, en tipus reals negatius. El crèdit hipotecari es manté en nivells històricament baixos, després que l'euríbor a 12 mesos, principal índex de referència hipotecari tanqués 2020 gairebé en el -0,5%, el nivell més baix de la història. Aquesta situació facilita el finançament de les operacions de compra a preus competitius en comparació amb els últims anys, amb grans oportunitats per adquirir una hipoteca tant a tipus fix com a tipus variable a nivells històricamenti baixos.

Per tant, ens trobem en una conjunció perfecta per fer de la inversió immobiliària una destinació ideal per als estalvis dels ciutadans:

Preus continguts a l'inici de la recuperació

La compra d'actius immobiliaris protegeix contra la inflació millor que altres inversions

Finançament hipotecari a preus històricament baixos

Noves plataformes compravenda digital

Com hem vist, si una persona està pensant a comprar un habitatge, és el moment perfecte per estar alerta i detectar oportunitats que puguin sorgir. Per això, a més de les vies tradicionals, des de fa només uns mesos els compradors tenen a la seva disposició el sistema de venda on line d'Aliseda Immobiliària, la primera plataforma de venda digital d'actius immobiliària d'Europa, que permet als clients d'Aliseda realitzar la compra d'un immoble de forma 100% en línia.

Aliseda és la principal companyia del sector en venda digital d'actius immobiliaris després d'haver llançat fa quatre mesos la primera plataforma de venda digital d'immobles d'Europa.

Tan fàcil com adquirir un llibre, una cafetera o un cotxe. Només cal buscar l'actiu, visitar-lo de forma física o digital, reservar-lo, intercanviar documentació i formalitzar la compravenda, fet que suposa una revolució en el mercat immobiliari. Es tracta d'un procés que no substitueix la venda tradicional, sinó que la complementa.

A més, en aquesta aposta, Aliseda va incorporar al seu canal de venda en línia la seva cartera de sòls, tant les parcel·les dedicades a particulars que volen construir una casa, amb especial focus en destinacions de costa i golf, com ara sòls més grans per a la construcció de promocions immobiliàries. Així, la companyia compta en la seva plataforma digital de venda amb més de 2.000 sòls, com els disponibles actualment a Otura (Granada) i la Urbanització Sotogrande (Cadis), que se sumen als prop de 9.000 immobles (sumant els disponibles a Aliseda i Hola Pisos).

El sector immobiliari, motor de l'economia

Segons mostra el CBRE Recovery Monitor, índex elaborat per la consultora immobiliària CBRE, el sector immobiliari espanyol consolida la seva tendència positiva per quart mes consecutiu i s'erigeix ​​com un dels motors per fer avançar l'economia del país. Les previsions d’Anticipa en base a les dades del Ministeri de Foment, Transport i Agenda Urbana, indiquen que les dades de transaccions d'habitatge lliure a Espanya el 2021 se situaran en nivells del 2008, any previ a l'esclat de l'anterior crisi en el sector. Després de la caiguda el 2020, en què les transaccions van tornar a nivells mínims (468.000 en habitatge lliure); aquest any serà l'any del repunt (amb un increment del 9,3% fins a les 512.000 transaccions) i el 2022 es recuperaria el nivell previ a la crisi de la Covid-19, amb una pujada del 12,7% fins a superar les 576.000 operacions a l'any.

A la vista d'aquestes dades, els experts auguren un cicle expansiu en el sector, però sense risc que es repeteixi una bombolla immobiliària com la del 2008, per les característiques del moment econòmic actual i gràcies a una disciplina bancària més gran i la professionalització del sector immobiliari.