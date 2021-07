La vicepresidenta primera i ministra d'Afers Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño, va comunicar aquest dijous la decisió de reduir l'emissió prevista de deute públic pel 2021 en 20.000 milions d'euros, de manera que l'emissió neta de deute aquest any per part del tresor ascendirà aproximadament a uns 80.000 milions d'euros.

Després de finalitzar la primera Conferència Sectorial de Millora Reguladora i Clima de Negocis celebrada aquest dijous a la seu del Ministeri d'Afers Econòmics, la vicepresidenta primera va explicar que aquesta decisió es pren arran de la imminent arribada de les primeres transferències dels fons europeus, a més de per la menor necessitat de les comunitats autònomes de finançament per part del Tresor i per la bona evolució dels mercats de deute, que permeten tenir un menor cost del servei del deute.

En aquest sentit, la titular d'Economia va detallar que al llarg de 2021 el tipus d'interès mitjà del deute emès és del 0% i ha apuntat al fet que el 57% del deute emès ho ha fet a tipus negatius, és a dir, cobrant als inversors. Això va permetre reduir a un mínim històric l'interès mitjà del deute en circulació al voltant de l'1,6%, al mateix temps que s'ha allargat el període mitjà de maduresa del deute, que ja està per sobre dels vuit anys.