El Banc Central Europeu (BCE) va acordar ahir divendres l’aixecament total de les restriccions en el repartiment de dividends de les entitats bancàries que va imposar fa més d’un any com a mesura per conservar el màxim capital possible de la banca per afrontar les conseqüències de la crisi de la covid-19. Segons ha informat el president de el Consell de Supervisió de BCE, Andrea Enria, les autoritats de l’entitat es van reunir per adoptar una decisió sobre la remuneració als accionistes. Aquestes és una de les notícies més esperades pel sector.

Al desembre de 2020, l’autoritat monetària ja va aixecar parcialment les restriccions, limitant les distribucions a un 15% dels beneficis. Tot i això, l’aixecament efectiu no es realitzarà fins a finals de setembre, segons va puntualitzar la presidenta de BCE, Christine Lagarde, el passat 1 de juliol. En tot cas, la decisió quedarà subordinada al fet que les autoritats supervisores apreciïn que les condicions econòmiques i de el sector financer no s’han deteriorat.

Malgrat que és una decisió de BCE, els supervisors nacionals, com el Banc d’Espanya, hi tenen un important paper en la decisió final de si un banc pot o no tornar a donar dividend o fins a quin límit. Entre els elements que es tenen en compte hi ha la solvència i la ràtio de capital.

En tot cas, el BCE reclama als bancs prudència a l’hora de decidir la seva política de repartiment de dividends encara que no hagi restriccions. Aquest és un missatge que va traslladar la subgovernadora de el Banc d’Espanya, Margarita Delgado, fa uns dies, segons fonts del sector.

En tot cas, encara que desaparegui la restricció explicita, el BCE controlarà que els bancs no apliquin remuneracions que es considerin excessives. «Tenim altres eines si els bancs no accepten la recomanació de supervisor», va afegir la subgovernadora en una entrevista a Bloomberg.

Els bancs sempre han criticat aquest veto en el repartiment dels dividends, sobretot en comparar-se amb la banca dels EUA, que no està subjecta a aquest tipus de restriccions.