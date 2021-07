El Parlament de Catalunya va rebutjar aquest dijous estendre la paga extra concedida al personal sanitarien reconeixement de la seva tasca i esforç durant la pandèmia també al personal de neteja que exercia les seves funcions a les mateixes instal·lacions. ERC, Junts i Vox van votar en contra d’aquesta moció, que pretenia instar el Govern que incorporés aquesta mesura entre les seves accions executives. El sindicat CCOO va emetre un comunicat de rebuig davant la decisió, en el qual afirma que «una vegada més veiem com els treballs que han sigut essencials en la pandèmia són invisibilitzats per unes administracions que tenen una visió clientelar i classista del treball».

La moció va comptar amb els vots favorables del PSC, comuns, la CUP, Cs i el PP, que no van ser suficients perquè tirés endavant. Es tracta d’una moció no té un caràcter vinculant. És una proposició legislativa que es fa des del Parlament al Govern perquè incorpori l’esmentada matèria en el seu fer de govern. Finalment, Junts i ERC van votar a favor de fer seva aquesta reivindicació dels treballadors del sector de la neteja, que consideren discriminatori que els sanitaris sí que rebin una gratificació i que ells, malgrat exposar-se en els mateixos espais i ser imprescindible la seva tasca per mantenir nets els espais de treball, no hi tinguin dret. La ultradreta de Vox tampoc va votar a favor d’aquesta proposta.

La paga extra als sanitaris és una mesura que es remunta a la legislatura de Quim Torra. Llavors es va disposar que tots els professionals del sistema públic i concertat de la sanitat catalana −com metges, infermeres, auxiliars, zeladors i fisioterapeutes− rebessin un extra en la seva nòmina com a compensació a la seva feina al capdavant de la pandèmia. A aquest col·lectiu es va afegir el personal de les residències d’avis, però no el de la neteja, que tot i diverses jornades de vaga no van aconseguir forçar el Govern a incloure’ls en la quota de beneficiaris.