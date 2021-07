L'Instituto de Coordenadas de Governança i Economia aplicada ha realitzat una anàlisi per monitoritzar la situació de el sector financer i ha detectat quins són els directius més rellevants i influents en una indústria d'enorme pes dins de l'economia espanyola immersa en un procés de profunda transformació.

"El reconeixement des de la societat civil a la seva vàlua compleix la funció d'estímul i d'exemple", assenyala l'entitat que afegeix que, en un moment en què el sector financer afronta reptes de diversa naturalesa que afecten el core del seu negoci, " la capacitat de lideratge i de decisió en la transformació empresarial semblen fonamentals a l'hora de distingir entre guanyadors i perdedors en aquesta nova era, on les capacitats de gestió s'han demostrat tan rellevants com el propi capital ".

Els analistes exposen que la indústria financera es troba davant l'immens repte d'anticipar-se a les noves demandes dels clients amb una competència cada vegada més intensa, un canvi en la cultura i la forma d'interactuar amb els clients a el temps que afronten continus canvis en les regulacions i un entorn econòmic de tipus d'interès en mínims històrics, el que suposa un repte d'un nivell mai vist en la indústria.

"Per aconseguir la transformació global dels negocis, assegurar una gestió de el risc efectiu i solucionar la disrupció de l'negoci, les entitats financeres necessiten ser àgils i transparents. No només han de ser ràpides. La transformació digital no només consisteix a canviar i com dissenyar els processos per impulsar la teva creixement actual; consisteix a assegurar el futur de l'negoci i identificar noves oportunitats ", indica Jesús Sánchez Lambás, vicepresident executiu de l'Instituto Coordenadas.

"Davant un repte d'aquest calibre, la capacitat de lideratge i la rellevància dels grans directius de el sector són fonamentals per identificar quines són les empreses financeres que sortiran més forts i quins es quedaran endarrerides", conclou.

TOP 20

A la llista que ha elaborat l'Instituto Coordenadas apareix en primer lloc Gonzalo Gortázar. Explica que el conseller delegat de la nova Caixabank ha mostrat la seva determinació en afrontar els reptes de el sector financer amb l'ambiciosa operació de fusió de Caixabank amb Bankia, creant el major banc d'Espanya. En un entorn complicat per al sector, la major quota de mercat de la signatura serà fonamental per a ser una empresa més sòlida.

En segon lloc hi ha Ana Botín, ja que els analistes apunten que "si algú ha tingut clara la importància de la transformació digital en el sector financer ha estat Ana Botín. La presidenta de l'entitat càntabra ha convertit la tecnologia i la transformació digital a la seva prioritat, fins al punt que en el seu últim pla estratègic va comprometre 20.000 milions d'euros d'inversió en aquest sentit per als propers 4 anys amb l'objectiu de millorar l'experiència de client, augmentar la seva confiança i fidelitat, a més de reduir costos ".

A continuació trobem Carlos Torres, ja que "una de les entitats líders a nivell europeu en el procés de digitalització que viu la indústria financera és BBVA i el cap visible d'ell mateix té nom i cognoms: Carlos Torres, un dels noms més rellevants de la indústria ". El 2020 l'entitat va sumar 2,4 milions de nous clients a través de la seva app o del seu web, un 56% per sobre de l'any 2019.

El segueix Antonio Huertas. Mapfre és la segona companyia més gran de el sector assegurador per primes emeses, només per darrere de Vidacaixa, amb una quota de mercat que supera el 11,3%. El seu "decidida" aposta per la innovació empresarial i la seva defensa d'un sistema socioeconòmic sostenible converteixen Antonio Huertas en un dels directius més rellevants de el sector financer, argumenta l'Instituto Coordenadas.

María Dolores Dancausa el segueix i explica l'entitat que des de l'any 2010, Dancausa s'ha situat a el front de Bankinter i en aquests anys l'entitat taronja s'ha consolidat com un dels bancs més sanejats i solvents d'Europa, a el mateix temps que obté els nivells més elevats de rendibilitat a Espanya sota el seu lideratge.

A continuació Ignacio Garralda. La companyia de el sector assegurances que major quota de mercat ha guanyat en els últims anys és Mutua Madrileña, diuen els analistes, i el gran responsable d'aquest procés ha estat Ignacio Garralda. El camí triat pel directiu va ser el de la diversificació i el creixement: ingressa més de 5.500 milions per primeres i compta amb 13,5 milions d'assegurats.

El següent és César González-Bueno. Des de març és el nou conseller delegat de Banc Sabadell, a què ha arribat després de l'èxit que va tenir amb ING a Espanya. En un moment de canvi per a tota la indústria, la seva tasca al capdavant de l'entitat taronja amb un model netament digital, suposa un aval per al seu nou treball als comandaments d'una de les grans entitats de país.

Carlos Aso el segueix. Des que va ser nomenat conseller delegat d'Andbank Espanya el 2015, Carlos Aso ha liderat el creixement del banc, posicionant com una de les entitats de banca privada de més rellevància de país. Ara relleva Ricardo Tubau com CEO d'un grup que té 27.600 milions d'euros en actius sota gestió, amb presència a 12 països i un equip de més de 1.000 professionals. També ha format part de projectes tecnològics diferencials com el del neobanc MyInvestor, que està revolucionant la inversió al país.

Per la seva banda, Francisco Lara, després de més de 3 anys com a director general de la companyia, va prendre el relleu de José Boada a la presidència de l'asseguradora Pelayo. Immersa en un ambiciós pla de transformació, la mútua i Francisco Lara s'han posat al capdavant de la digitalització de el sector i han posat en marxa una revolució en la forma d'entendre el sector assegurador, amb una relació més propera als clients, amb respostes clares, reals i directes.

El lloc desè l'ocupa Francisco Botas. Als comandaments de NCG Banco des 2014, Botes "ha redoblat l'activitat corporativa de l'entitat". En 2014 va integrar el Banc Etcheverría, el 2017 va adquirir Popular Serveis Financers; en 2018 va comprar Deutsche Bank Popular i Caixa Geral a Espanya. Les últimes operacions han estat la compra de Bankoa el 2020 i ja en 2021 la de Novo Banc a Espanya. Tot això, ha convertit a l'entitat gallega -que arribarà als 100.000 milions en volum de negoci- i al seu conseller delegat com a referències en el sector financer al país.

El següent és Manuel Azuaga i l'Instituto Coordenadas destaca que amb una amplia experiència en el sector financer, Azuaga liderarà quan es tanqui la fusió entre Unicaja i Liberbank el cinquè banc espanyol tant per actius com per dipòsits. en el context actual advers, el mandatari ha estat capaç de prendre les regnes i liderar una operació notable per poder afrontar els reptes que té per davant la nova entitat, de la qual serà president executiu.

Pel que fa a Joan March, destaca que en la seva tasca com a president executiu de Banca March ha donat un gir al negoci de el grup, deixant de banda les pretensions de ser un banc universal a ser una entitat de banca personal, privada i patrimonial, una decisió estratègica que el temps ha reconegut com a positiva i que ha consolidat a la March en una de les referències de la indústria.

A continuació apareix Manuel Menéndez. "L'altre directiu clau en la fusió entre Unicaja i Liberbank és Manuel Menéndez, que en un primer moment serà nomenat conseller delegat de la nova entitat. Està previst que en 2023 Menéndez prengui els comandaments de la que serà la cinquena entitat per actius i dipòsits de país ".

De Gonzalo Sánchez diu que PWC s'ha convertit en els darrers 5 anys en la primera auditora de l'IBEX 35 i ho ha fet de la mà del seu president, Gonzalo Sánchez. Compta entre els seus clients a les principals entitats financeres de país i el seu clar posicionament en deals i en transaccions converteix Sánchez en una de les cares més reconegudes de l'auditoria i la consultoria financera.

Al 15 hi ha Marta Echarri. "La directora general de N26 a Espanya i Portugal s'ha fet forat com una de les figures més rellevants de el sector financer". Echarri serà l'encarregada d'aconseguir que el neobanc superi el milió de clients al país. N26 es postula sota el lideratge de Marta Echarri com una de les firmes que pot aprofitar el complicat moment que viu la banca tradicional.

A continuació, Gregorio Villalabeitia, ja que poc després de posar-se al capdavant de Kutxabank es va fixar com a objectiu triplicar totes les línies de negoci, projecte que l'entitat ha complert amb escreix. Amb una estratègia clara de buscar ingressos que evolucionin de forma independent als tipus d'interès, l'entitat va aconseguir abans del coronavirus millors resultats de la seva història i la seva elevada solvència la situa en bona posició per afrontar els reptes que té per davant.

El següent és José María Serra. Durant les últimes dues dècades, Catalana Occident ha crescut de la mà de les adquisicions, que li han permès catapultar la seva xifra de negoci dels 553 milions de 1999 als gairebé 4.560 milions d'l'any passat. La major part d'aquest camí l'ha recorregut amb José María Serra al capdavant de l'empresa, convertint-se en un valor sòlid i segur.

Juan Francisco Mora Trigo apareix a continuació perquè després de situar a Loreto Inversiones entre les tres gestores independents que més van créixer el 2020, el seu director general continua liderant un equip de professionals que ha aconseguit tancar el primer semestre d'aquest any situant els seus productes de renda fixa mixta i renda variable mixta entre els més rendibles de la seva categoria, demostrant que la seva estratègia de crear solucions d'inversió a mig i llarg termini per a tot tipus d'inversors té un llarg recorregut per davant.

De José María Roldán destaquen els analistes que el president de l'Associació Espanyola de Banca des 2014 ha hagut de lidiar en els últims anys amb diferents situacions en el sector que ha aconseguit manejar amb solvència. "El seu bon fer li ha valgut l'estima dels grans bancs espanyols, que li van donar el seu suport en la seva última reelecció i és respectat pels reguladors i el supervisor".

Al número 20 situen a Juan Carlos Ureta i assenyalen que el primer banc espanyol especialitzat en gestió patrimonial, mercat de capitals i serveis d'inversió té a Ureta com a fundador. "La seva visió per ajudar a l'estalviador amb les seves inversions s'ha demostrat encertada amb el pas dels anys, com acrediten els sòlids resultats aconseguits i el haver-se convertit en una referència en la indústria".