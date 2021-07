El Congrés dels Diputats va rebutjar aquest dimecres les esmenes plantejades a la llei de treball en plataformes digitals, més coneguda com la «llei Rider». Es van tombar les propostes dels grups parlamentaris, entre els quals es comptaven les amnisties milionàries plantejades des del PP i del PDeCAT. A partir d’ara la norma segueix el seu tràmit legislatiu i passarà al Senat per a la seva fase definitiva. Com que no ha estat modificat el text ja publicat en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), segueix vigent tal qual, i entrarà en vigor a partir del 12 d’agost. Els grups parlamentaris van votar majoritàriament a favor de conservar el text pactat entre el Ministeri de Treball, la patronal i els sindicats i van declinar incorporar les modificacions que plantejaven els partits de la dreta. La «llei Rider» enterra la possibilitat d’utilitzar treballadors autònoms en aquest sector.