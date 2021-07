La companyia de distribució Mercadona abonarà els 2,5 milions d’euros de sanció proposada per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) com a penalització per un projecte pilot que la companyia va testar en algunes botigues i que permetia detectar persones amb ordre d’allunyament dels seus establiments.

D’aquesta manera, segons informa Mercadona en un comunicat remès a Efe, la firma «ha decidit donar per finalitzat el procediment obert per l’AEPD en relació amb el projecte pilot que va ser testat durant diversos mesos en 48 de les 1.640 botigues de què disposa la companyia», vistes la «indefinició i dubtes legals sobre el sistema de detecció anticipada que la companyia va implantar a manera de prova pilot».

Afegeix que aquesta tecnologia es cenyia a detectar únicament i exclusivament les persones amb sentència ferma i ordre d’allunyament de l’establiment dictades per un jutjat.