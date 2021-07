La previsió de collita de poma per a aquest any puja un 16%, mentre que la de pera baixa un 14% respecte al 2020 degut, principalment, a l’afectació per les gelades, segons han avançat aquest divendres Afrucat i el Departament d’Acció Climàtica. Enguany a Catalunya es colliran més de 273 milions de quilos de poma i més de 118 milions de quilos de pera; unes xifres que suposen per als socis d’Afrucat el 65% de la producció de l’estat espanyol en el cas de la poma, i del 50% en pera. El president del Comitè de Poma i Pera d’Afrucat, Joan Serentill, ha comentat que tot i la davallada de la producció creuen que «l’aprofitament comercial» serà bastant superior al de l’any passat per la qual cosa preveuen una campanya «esperançadora».

A les comarques de Girona, la collita de poma serà, segons les previsions actuals, de 84.580 tones, un 16% més. Arribarà a les 186.820 tones a Lleida, amb un increment del 16,1%, mentre que Barcelona i Tarragona tenen una producció molt petita.

D’altra banda, i respecte a la poma, el director general d’Afrucat, Manel Simón, ha destacat que l’evolució de la superfície productiva a Catalunya és estable, amb un ritme de noves plantacions anuals d’entre 400 hectàrees, però que estan orientades a la renovació varietal i, per tant, no hi ha creixement net. Segons Simón, aquesta reconversió està enfocada a noves varietats de pomes Gala i Fuji que aporten més color a la nostra altitud i també noves varietats de Golden que aporten més duresa i «crocanticitat».

Pel que fa a la pera, la previsió de collita a Catalunya per a aquest any és de 118 milions de quilos, la qual cosa suposa un descens del 14% respecte a l’any passat, una campanya que va recollir 138 milions de quilos. Respecte al potencial de producció, que està fixat en 142 milions de quilos per la pera, la predicció per la collita d’aquest 2021 suposa un descens del 17%. En relació amb l’estat espanyol, on el potencial de producció és de gairebé 300 milions de quilos, Afrucat copa la meitat de la producció total, que majoritàriament es cultiva a les comarques de Ponent.

La producció de pera

El descens de la producció de pera d’enguany, causat per les gelades del març passat que han fet estralls a arreu d’Europa, suposarà per a alguns països del nord un descens de producció de pera Conference de fins al 30% i, per altres del centre d’Europa, una baixada de fins al 50%. Davant aquest panorama, Afrucat considera que aquest any serà molt fluid en la comercialització de les peres a escala europea. Així doncs, tot i estar lluny del potencial productiu, Serentill creu que en general a Europa faltaran peres, sobretot Conference, i per això s’espera revaloritzar la pera d’aquí.