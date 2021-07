Facua denuncia que "almenys" 46 varietats de gelats de Nestlé estan afectades per la contaminació d'òxid d'etilè, una substància classificada com a cancerígena, segons l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (Aesan). L'associació ha publicat aquest dilluns un llistat de gelats facilitat per treballadors de diverses cadenes de distribució que la multinacional suïssa està retirant de les prestatgeries després de diferents avisos del fabricant Froneri per la presència d'òxid d'etilè en l'additiu estabilitzant E410, i que ha generat una alerta alimentària a tota la Unió Europea. Facua ha reclamat a Nestlé i Froneri que "actuïn amb transparència i facin pública la llista completa de productes afectats".

Alhora, també ha instat a Aesan i al Ministeri de Consum a què donin a conèixer la llista de gelats contaminats, tot afegint que "considera lamentable" que l'organisme només hagi inclòs a la seva web enllaços a l'alerta, que es va conèixer al juny.Segons les informacions de les quals disposa Facua, alguns dels productes que han hagut de ser retirats inclouen 46 varietats de gelats fabricats per Froneri de les marques Nestlé, Milka, Toblerone, Nuii, Oreo, Princesa, La Lechera i Smarties, tots ells comercialitzats per la firma suïssa a Espanya.

L'associació adverteix que la llista no està necessàriament completa, ja que forma part d'alertes de retirada de la comercialització de productes difoses en l'àmbit intern per les cadenes Carrefour, Dia i Covirán.De moment, Froneri s'han limitat a incloure en la seva pàgina web un avís on insta els consumidors a teclejar els sis primers dígits del lot del gelat que hagin adquirit per saber si pot estar contaminat. Una cosa que els impossibilita conèixer si han consumit un producte amb la substància que està donant origen a la seva retirada si ja van tirar l'envàs, alerta Facua.

L'únic fabricant que ha fet pública la llista de productes que s'han retirat per contaminació amb òxid d'etilè a Espanya és Mars, que ha donat a conèixer al seu web que es tracta de determinats gelats M&Ms, Snickers i Twix. L'associació reclama al conjunt de la resta de fabricants i empreses de distribució que actuïn també amb transparència i facin llista la llista de productes contaminats que han elaborat o comercialitzat.

En aquest sentit, l'associació adverteix que nombrosos establiments d'hostaleria i botigues d'alimentació podrien seguir comercialitzant-si no els van adquirir a través del distribuïdor sinó de forma directa en hipermercats abans de la seva retirada. Per això, insisteix en la necessitat no només que les comunitats autònomes vigilin els protocols de retirada, sinó que hi hagi transparència cap als consumidors sobre els productes afectats.