CaixaBank tancarà divendres, dia 30 de juliol, el termini d’adhesió a l’Expedient de Regulació d’Ocupació (ERO), que suposarà la sortida voluntària de 6.452 treballadors del banc. El portal de reestructuració en què els treballadors poden adherir-se a l’ERO es va habilitar el passat 16 de juliol durant un període de 15 dies naturals.

El major gruix de sortides es produirà a Madrid, amb 1.286 extincions, i a Barcelona, amb 528. A més de les sortides voluntàries, 708 treballadors més seran recol·locats a empreses filials del grup.

L’acord pactat entre l’entitat i els sindicats ha establert un protocol d’adscripció en cinc fases, amb l’objectiu de garantir la voluntarietat. Aquestes fases aniran avançant tenint en compte diversos punts: el volum de sol·licituds en àrees més demanades; canvis substancials de les condicions de treball segons la mobilitat dins i fora de la mateixa província (de 25 quilòmetres fins a 75 quilòmetres) i mobilitats ordinàries en àrees poc demanades amb redistribució a centres inTouch, Store i teletreball. El termini d’execució d’aquestes fases està previst que s’allargui fins al 31 de desembre del 2022, tot i que el banc comunicarà la data concreta d’extinció de cada contracte abans del 20 de setembre del 2021.

Compensacions econòmiques

D’altra banda, l'esquema de compensacions per als treballadors que deixin l'entitat estableix tres col·lectius, en funció de l'edat i de l’antiguitat a l’empresa.

Els treballadors de 63 anys o més podran sortir del banc amb una indemnització de 20 dies per any treballat i els de 54 anys o més seran indemnitzats amb un 57% del salari fix brut anual fins als 63 anys. Les primes per als treballadors d'entre 54 i 63 anys són 18.000 euros bruts per als nascuts al 1964 o anteriors, de 23.000 euros bruts per als nascuts al 1965 i de 28.000 euros bruts per als nascuts entre 1966 i 1967. Aquest grup tindrà descompte de la prestació mínima bruta per atur i mantindrà les aportacions al pla de pensions de l'empresa i la pòlissa privada de salut.

Els treballadors de 52 i 53 anys rebran set anualitats del 57% del salari fix brut anual repartides fins als 63 anys. Se'ls abonarà una prima addicional de 38.000 euros bruts, descomptant la prestació mínima bruta per atur.Els treballadors de menys edat, i els qui tenen una antiguitat a l'empresa inferior a sis anys, obtindran un pagament de 40 dies del salari fix brut per any treballat, amb un límit de 36 mensualitats, i una prima que variarà entre 13.000 i 23.000 euros en funció de l’antiguitat.