El judici Mans Netes del Vaticà, el procés per corrupció més important de la història recent de l'Església catòlica, ha començat aquest dimarts a l'antiga aula multifuncional dels Museus Vaticans. Aquesta és, des d'ara, una sala especial. Per la seva mida, més gran de la que sol usar-se per a les vistes vaticanes habituals, el Vaticà va ordenar al maig que fos reconvertida en seu judicial. El detall parla del caràcter sense precedents del procés, que asseu a la banqueta un cardenal caigut en desgràcia, Angelo Becciu −Francisco ja li va retirar tots els privilegis de purpurat−, juntament amb nou persones més, entre ells una dona i diversos exfuncionaris vaticans. Tots culpables, segons l'acusació, d'una desena de delictes −des malversació de fons i extorsió, a frau− que han revelat l'existència d'una mena de «Vaticà paral·lel».

Tot va començar gairebé per casualitat: tirant el 2019 del petit fil d'una inversió −que després va resultar un fracàs− per la compra d'un edifici a Londres, no només a un preu exorbitant, sinó que, a més, amb un càrrec. Va ser a partir d'aquí que el fiscal vaticà Gian Piero Milano va arribar a descobrir que la milionària compra de l'edifici en qüestió, feta amb diners de la beneficència que rep el Papa −en concret, l'Òbol de Sant Pere−, amagava una complexa i tèrbola trama que ha assolit els fonaments de la cúria romana.

Segons les 500 pàgines de la documentació aportada per la Fiscalia, els diners vehiculats a través de Secretaria d'Estat (estant Becciu al front), haurien servit per a l’adquisició de part de l'esmentat edifici de Londres, per a inversions en paradisos financers, activitats d'intel·ligència paral·leles a les oficials de la Santa Seu, i per finançar empreses de la família del cardenal.