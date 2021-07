La Inspecció de Treball iniciarà aquest mes d’agost una campanya específica per prevenir els cops de calor a les empreses. El Ministeri de Treball enviarà aquesta setmana de forma preliminar un total de 137.000 cartes informatives a empreses de sectors amb més risc d’aquests cops tèrmics, principalment la construcció i el camp. La voluntat de la campanya és intensificar els treballs de prevenció per evitar víctimes de cops de calor durant el que queda d’estiu. Segons les dades del 2019, a Espanya hi va haver 247 accidents de treball en tot l’any vinculats als efectes de temperatures extremes.

La vicepresidenta segona i titular de Treball, Yolanda Díaz, va comparèixer ahir dilluns per presentar la nova campanya d’Inspecció. Ho va fer recordant el cas d’Eleazar Blandón, un temporer que va morir l’estiu passat a Llorca d’un cop de calor mentre collia fruita. A Blandón el van carregar en una furgoneta i el van abandonar a les portes d’un centre de salut, on va morir poc després. Díaz pretén sensibilitzar els empresaris de les seves obligacions i els treballadors dels seus drets amb la present campanya. «Demano el compromís de les empreses [...], sisplau, impliquem-nos-hi», va declarar la vicepresidenta segona.

La campanya consistirà en l’enviament massiu de cartes informatives a les empreses recordant-los les seves obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals, com per exemple l’obligació de dotar els treballadors de roba de treball adequada contra les cremades solars.