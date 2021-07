El sistema de paqueteria intel·ligent Smart Point de Girona té una mitjana de recollida de 12 comandes per usuari. Es tracta d'un model en què els clients poden comprar en el comerç local i demanar que els deixin la comanda en una de les bústies intel·ligents que hi ha distribuïdes per la ciutat. Els productes es reparteixen a través de vehicles elèctrics per estalviar-se emissions de CO2. Des de la seva posada en funcionament a l'octubre, un 79% dels usuaris ha tornat a fer-lo servir. Es calcula que 158 comerços de la ciutat s'han adherit en aquesta aplicació d'enviaments gratuïts.

L'Ajuntament de Girona i l'empresa Smart Point han finalitzat la prova pilot de paqueteria intel·ligent amb zero emissions amb una bona rebuda per part de la ciutadania i del teixit comercial. Des de l'octubre s'han registrat una mitjana de 12 paquets per usuari i un 79% dels clients que s'havia estrenat amb aquest servei el tornava a utilitzar.Per la banda comercial, s'hi haurien adherit 158 botigues de la ciutat a l'aplicació. Axiò implica que s'oferien 17.000 enviaments gratuïts. Dins de l'àmbit de sostenibilitat, el repartiment amb vehicles elèctrics ha suposat un estalvi de 2.829 km en recorreguts i d1,2 tones de CO2.

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha assegurat que la ciutat treballa per ser "un referent en noves tecnologies" i la prova pilot ha animat que el servei es mantingui de forma permanent. Ara, el consistori haurà de treballar per veure com encaixa el projecte més enllà dels mesos de prova.Per la seva banda, el director general d'Innovació i Economia Digital de la Generalitat, Daniel Marco, ha remarcat que aquest tipus d'iniciatives són les que volen impulsar amb el laboratori SmartCatalonia. Es tracta de crear projectes per millorar els serveis a la ciutadania aprofitant les innovacions tecnològiques mentre es dona suport als emprenedors per traslladar els projectes a la realitat.Actualment, el projecte compta amb 8 punts intel·ligents distribuïts per la via pública i un 'smart hub' a la ciutat. L’impacte de la solució també ha transcendit internacionalment, ja que l’Smart Point Girona ha estat seleccionat per representar Espanya al G20 Innovation Leage, que se celebrarà a Sorrento, Itàlia.

El sistema desenvolupat per Smart Point permet a tots els comerços locals fer arribar els seus articles a qualsevol client de la ciutat de forma gratuïta i el mateix dia de la sol·licitud, oferint un servei més competitiu i respectuós amb el medi ambient. La solució també promou la interacció entre ciutadans, ja que permet l’enviament de paquets entre ells sense costos addicionals.