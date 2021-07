El Banc Santander va obtenir en el primer semestre d’aquest any un benefici atribuït de 3.675 milions d’euros, davant una pèrdua de 10.798 milions d’euros en el mateix període de l’any anterior, quan va realitzar una actualització sense efecte en caixa del fons de comerç i dels actius fiscals diferits. Si s’exclou el càrrec de 530 milions d’euros per costos de reestructuració en el primer trimestre, el benefici ordinari fins al juny va ser de 4.205 milions, un 153% més que el 2020. Aquest és el benefici ordinari més gran del Santander en un primer semestre des de 2010. L’entitat presidida per Ana Botín manté la intenció de distribuir en dividends entre el 40% i el 50% d’aquest benefici , un cop el Banc Central Europeu aixequi les restriccions.