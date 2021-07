El conseller d’Economia i Hisenda, Jaume Giró, va fer un balanç «sens dubte positiu» del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF). En una compareixença, Giró va indicar que la reunió ha servit per «aclarir incerteses» de cara a la confecció dels comptes del 2022. El Govern espanyol va anunciar que transferirà 458 milions d’euros per compensar els efectes de la liquidació de l’IVA del 2017 a Catalunya i ampliarà un 6,3% les bestretes rebudes enguany, de 19.700 milions. Tot i el to positiu, el titular d’Economia va lamentar que l’executiu espanyol hagi decidit mantenir el marge de dèficit pel 2022 en el 0,6% i no en l’1,1%, com volia el Govern.

El conseller va criticar la decisió tot assegurant que l’any vinent encara hi haurà una «emergència social i sanitària» i que a la Generalitat li cal tenir més marge de dèficit per fer front a les «necessitats peremptòries» en salut, ensenyament i drets socials. «La resposta ha sigut que no s’incrementarà el marge de dèficit. El Govern espanyol considera que el 2022 ja no hi haurà cap efecte de la pandèmia de la covid, tant de bo sigui així», va dir.

El Govern complirà aquest marge de dèficit, encara que no hi hagi mesures coercitives en cas de no fer-ho, ja que amb el sistema de finançament «terriblement injust» que té Catalunya, si superen el límit marcat, s’arrisquen a tenir «problemes de pagaments», va subratllar.

El titular d’Economia va dir que la seva presència a la reunió no va generar debat en el si del Consell Executiu i va recordar que el 2016 el llavors vicepresident Oriol Junqueras va anar a una trobada del mateix tipus «perquè va considerar que podria treure’n alguna cosa a favor del país, exactament igual que ha fet aquest conseller».

Pel que fa als aspectes positius del CPFF, Giró va celebrar que el Govern no hagi de tornar les liquidacions negatives del pressupost del 2020, que s’eleven fins als 1.024 milions d’euros. El conseller d’Economia va recordar que la Generalitat encara està tornant les liquidacions negatives del 2008. Tant en aquest cas com en el de l’IVA, ha comunicat que l’Estat farà una transferència per l’import que es devia i «aquest deute quedarà saldat».