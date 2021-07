El secretari general d’Indústria i PIME, Raül Blanco, va visitar ahir Girona per tenir contacte amb el seu teixit industrial i empresarial i parlar de la distribució dels fons de recuperació europeus. En una roda de premsa a la Subdelegació del Govern, Blanco va anunciar que aquesta setmana llençaran dues convocatòries –la d’Indústria 4.0 i la d’Innovació i Sostenibilitat Industrial– dotades cadascuna d’elles amb 90 milions d’euros en préstecs més 15 milions de subvenció. Les convocatòries són públiques, de concurrència competitiva i estan adreçades a tot tipus d’empreses, tant grans com petites i mitjanes. El pressupost no està limitat a cap demarcació, tanmateix, el Secretari General espera que «territoris com les comarques de Girona, que tenen un teixit empresarial potent amb capacitat exportadora i capacitat innovadora» hi siguin presents.

A l’acte, també hi van ser presents el subdelegat del Govern a Girona, Albert Bramon, i el diputat socialista Marc Lamuà. Al llarg del matí, els representants van visitar diverses empreses gironines i a la tarda, van participar en una jornada amb membres de les Petites i Mitjanes Empreses a Catalunya (PIMEC), la Federació d’Organitzacions Empresarials de Catalunya (FOEG) i la Cambra de Comerç de Girona per informar-los sobre els anomenats fons Next Generation. Aquests diners són transferències provinents de la Unió Europea. Arran de la situació de pandèmia i les seves conseqüències econòmiques, el juliol passat el Consell Europeu va arribar a un acord per ampliar en 750.000 milions d’euros el seu pressupost pels anys 2021-2027. A Espanya n’hi corresponen 140.000 milions, la meitat dels quals seran utilitzats en el període entre 2021 i 2023. En total, 3.800 MEUR estaran destinats a la indústria, «una oportunitat magnífica», segons Blanco. “Cal aprofitar les convocatòries, no només les d’enguany, sinó també les del 2022 i el 2023, que encara tindran més pressupost», va avançar el secretari general.