Les autonomies rebran el 2022 entregues a compte per 112.213 milions d’euros, un 6,3% més que aquest any i la xifra més gran de la sèrie històrica dins del sistema de finançament autonòmic, segons va anunciar ahir la ministra d’Hisenda i Funció Pública, María Jesús Montero, després de la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF). En la trobada, celebrada de manera telemàtica, la ministra també va anunciar que perdonarà a les comunitats les liquidacions negatives del 2020 (3.900 milions) i que els transferirà 3.100 milions per compensar l’impacte negatiu del sistema immediat d’informació de l’IVA (SII IVA).

Després d’un any, el CPFF es va celebrar ahir amb la gran novetat de ser la primera vegada en quatre anys que hi intervenia el conseller d’Economia de la Generalitat, Jaume Giró, i en aquesta, la majoria de consellers, també Giró, van tornar a demanar una actualització del model de finançament autonòmic. Més enllà dels reclams de les autonomies, la ministra va comunicar el repartiment dels 13.486 milions d’euros addicionals que es van incloure en els Pressupostos Generals de l’Estat per al 2021 i que estaven pendents.

Criteri de distribució

Aquests més de 13.000 milions es distribuiran pel criteri de «població ajustada», que té en compte criteris com la població envellida o la dispersió. Va ser l’opció que van triar la majoria de comunitats autònomes. València, Andalusia i Múrcia van demanar reservar un tram (al voltant de 2.290 milions) per a aquelles comunitats infrafinançades, però la resta van rebutjar de ple la proposta, que «ni tan sols s’ha hagut de votar», segons va explicar Montero en roda de premsa. El 70% dels recursos es transferiran al setembre i el 30% restant, al novembre, va explicar la ministra. A més, Montero els va comunicar la taxa de referència del dèficit per a les regions per al 2022, fixat en el 0,6% del producte interior brut (PIB) davant el 0,7% d’aquest any. Igual que el 2021, no hi haurà objectiu de dèficit al mantenir-se la flexibilització de les regles fiscals, autoritzada per Brussel·les, i al seu lloc s’estableixen unes taxes de referència. Tot i que la ministra va demanar fer una consolidació de mitjà termini «en la mesura de les seves possibilitats» perquè quan s’activin les regles fiscals per part d’Europa no s’hagi de fer «un ajust no recomanable per a la qualitat dels serveis públics».

Montero també va anunciar una transferència de 3.100 milions a les comunitats per compensar l’impacte negatiu del sistema immediat d’informació de l’IVA (SII). Era una de les reivindicacions autonòmiques, ja que aquesta modalitat, instaurada pel Govern del PP el 2017, va causar un perjudici econòmic a les autonomies al suposar rebre menys recursos el 2019, que és quan es liquida l’impost. En concret, les comunitats van perdre un mes de recaptació. El Govern donarà, així, compliment a les sentències que donaven la raó a Castella i Lleó i Galícia, i les fa extensives a la resta a l’aprovar una partida pressupostària el 2022 per resoldre aquest desfasament per a totes les autonomies.

Transferència addicional

Al seu torn, la ministra d’Hisenda i Funció Pública va avançar que les comunitats rebran l’any vinent una transferència addicional per cobrir les liquidacions negatives del 2020 de 3.900 milions d’euros. Quan va esclatar la pandèmia, el Govern va decidir protegir els comptes autonòmics i va calcular les entregues a compte sense tenir en compte l’impacte de la recessió econòmica sobre els ingressos públics. És a dir, els governs autonòmics van rebre més diners dels que els corresponien. En aplicació de la normativa, les comunitats han de tornar l’any vinent els diners que van rebre de més el 2020. El que farà Hisenda serà donar una transferència que cobreixi aquest impacte.

En total, 7.000 milions d’euros per l’IVA i les liquidacions negatives del 2020 que procediran dels ingressos que l’Estat inclou en els Pressupostos i, per tant, depenen de la seva aprovació. «No contemplo que no hi hagi Pressupostos, i per tant no busco cap alternativa», va explicar Montero al ser preguntada per com s’habilitaran aquests diners en cas que no hi hagi pressupostos. «Si Espanya no té pressupostos, no té capacitat per generar recursos», va afegir.

La ministra Montero va participar, després de la reunió amb les comunitats, en la Comissió Nacional d’Administració Local (CNAL), presidida per la titular de Política Territorial, Isabel Rodríguez, en què va anunciar una alça en les entregues a compte per als municipis del 13% respecte a la xifra del 2021 fins a arribar als 22.062 milions d’euros.

A més, compensarà els municipis pel SII IVA amb 500 milions d’euros via pressupostos i dissenya també una dotació per cobrir la liquidació negativa del 2020 que suposarà una aportació extraordinària per valor de 732 milions d’euros.