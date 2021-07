Naturgy vol créixer i ser un actor rellevant de la transició energètica. L’energètica llança el seu nou pla estratègic per als pròxims cinc anys amb una inversió de 14.000 milions d’euros fins al 2025 per créixer amb el focus posat en les energies renovables (8.400 milions) i les xarxes de distribució (4.100 milions), segons va anunciar ahir el president de la companyia energètica, Francisco Reynés, en una roda de premsa. Durant el període, la companyia preveu repartir uns 5.900 milions d’euros en dividends entre els seus accionistes, amb una retribució anual d’1,2 euros per títol.

El pla va ser aprovat aquest dimarts per «unanimitat» del Consell d’Administració de l’empresa, sense esperar a conèixer la liquidació de l’oferta del fons de pensions IFM. Naturgy va defensar que el pla es va retardar per les complicacions en el mercat i que finalment s’ha presentat ara perquè la «companyia necessita un pla» i no pot estar a expenses de decisions externes.