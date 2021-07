La cadena irlandesa Primark confirma l'obertura d'una botiga a l'Espai Gironès l'any 2022. La botiga ocuparà un espai de 3.700 metres quadrats distribuïts en dues plantes, amb un accés únic des de la part interior del centre comercial.

Amb l'obertura d'aquesta botiga, l'Espai Gironès sumarà amb una nova firma internacional a les que ja hi ha al centre comercial, com H&M, FNAC, Druni, Zara, Nespresso o Mango.

El gerent de l’Espai Gironès, Pau Jordà, s'ha mostrat satisfet per l’arribada al centre comercial d’una marca d’aquestes característiques. “L’aposta que ha fet Primark ens omple d’orgull. Estem molt contents que un altre operador de referència s’instal·li a l’Espai Gironès i ho valorem com una mostra de la confiança i satisfacció que genera el centre comercial i com a exemple de gran èxit”.

Por la seva banda Carlos Inacio, director general de Primark Espanya i Portugal manifesta que a la firma: “Estem encantats amb l’obertura de la nostra primera botiga a l’Espai Gironès, la primera de les comarques de Girona. Es tracta de la setena botiga a Catalunya i ens sentim molt satisfets de poder oferir la nostra “moda increïbles, a preus increïbles” als nostres clients de les comarques de Girona i zones del voltant”.

Finalment l’alcalde de Salt, Jordi Viñas, ha destacat: que des de l’Ajuntament "ens alegrem pel fet que empreses com Primark apostin per instal·lar-se al territori i que, a més, a l’hora de crear sinergies amb el mercat laboral de Salt, col·laborin amb els serveis locals d’ocupació com l’EMO (Espai Municipal d'Ocupació), tal i com estan fent en aquests moments durant el procés de selecció de personal per a la botiga que obriran al nostre municipi”.