La Cambra de Comerç de Barcelona preveu un creixement del PIB del 6,3% el 2021 i del 6,7% el 2022, segons l’informe de conjuntura catalana del segon trimestre de 2021 elaborat conjuntament amb l’equip AQR – Lab de la UB.

La Cambra constata que la fi de l’estat d’alarma i el relaxament de les mesures per contenirla pandèmia han suposat un «canvi favorable» en l’evolució de l’economia catalana el segon trimestre. La marxa dels negocis es recupera a tots els sectors econòmics el segon trimestre, excepte a l’hostaleria. L’ocupació efectiva –és a dir, descomptant els ERTO- encara se situa gairebé un 4% per sota dels valors pre-pandèmia però el nombre d’empreses actives ja supera les 230.000 per primer cop des de l’arribada de la covid, un 2,6% menys que a l’estiu del 2019. Rovira va indicar que «una gran part de la recuperació de l’estoc d’empreses és degut a la construcció». Un altre element que ha evolucionat favorablement són les exportacions, sobretot les de la indústria química, l’alimentació i manufactures.

Contenir la inflació

Així, es tornaria als nivells pre pandèmia un cop engegat el 2022, gràcies a l’impuls del consum privat, a la inversió en construcció i en indústria i a les exportacions, «sempre i quan la inflació es mantingui continguda i la política fiscal i monetària sigui expansiva», va puntualitzar el director del Gabinet d’Estudis de la Cambra.