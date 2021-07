La pandèmia de la Covid-19 ha suposat una garrotada per al comerç i, concretament, per a aquells que es dediquen a proveir serveis als sectors més afectats per les restriccions. És el cas de la Casa dels Records, una botiga de Terrassa que es dedica a elaborar brodats, gravats i personalitzacions de tota mena per a esdeveniments d'empresa i particulars com a noces, batejos o comunions.

“La botiga va caure en un forat de perdudes, incerteses i pors dels quals pensava que mai podria aixecar cap”, explica l’Ada Pujol, propietària de la botiga egarenca. Els problemes econòmics la van portar a una situació que va acabar afectant la seva salut emocional, generant moltíssimes inseguretats que dificultàven la gestió empresarial del dia a dia. El de l'Ada és tan sols un cas dels 126 que estan atenent la Fundació Pimec i Endesa a través del programa Emppersona, una iniciativa que té l'objectiu d'ajudar a persones autònomes de més de 45 anys a recuperar la confiança, reprendre, buscar treball o reflotar el seu negoci.

Segons les dades de la Fundació Pimec, el 95% dels participants en el programa tenen problemes de liquiditat, el 80% problemes per a accedir a les ajudes de les administracions públiques, el 60% problemes psicològics i un 45% pateix una situació d'insolvència. “Vaig començar a buscar ajuda i vaig donar amb el programa. Gràcies a l'atenció psicològica que em van donar vaig poder enfrontar la situació i les píndoles formatives m'han ajudat a posar-me al dia en qüestions com les xarxes socials i la gestió del temps, per exemple”, assegura Pujol.

El programa segueix obert i qualsevol empresa o persona autònoma que es trobi en una situació de dificultat pot apuntar-se a través del seu web. Posteriorment, la Fundació Pimec estudia i selecciona els casos, per a en poques setmanes començar a elaborar un pla de viabilitat i començar a desenvolupar un pla de millora del negoci amb tutories, assessorament i formació de les persones participants.

Activar l'ocupació

Rosa Maria Juny, directora de la Fundació Pimec, destaca que "els problemes econòmics s'accentuen a mesura que passen els mesos i cada vegada hi ha més necessitat d'obtenir resultats a curt termini”. El programa combina la resolució dels problemes econòmics amb la reactivació de l’ocupació i el suport psicològic. “Les accions que duem a terme van dirigides a reflotar les empreses i, si fa falta, fer acompanyament emocional, legal, d'orientació laboral, re-emprenedoria i d'emprenedoria circular per a fer-ho possible”, assegura la directora de la fundació.

Des de la Fundació Pimec destaquen que tenir capacitat per a adaptar-se als canvis és essencial. En aquest sentit, és fonamental el benestar emocional per a guanyar confiança i encarar els problemes. “Gràcies a Emppersona estem sortint del forat i anem aixecant cap. Cal encarar la situació amb molta positivitat i amb ganes de fer moltes coses”, diu Pujol.

Quant a l'àmbit territorial, un 40% de les 126 empreses que atén el programa se situen en el Barcelonès i el Vallès Occidental representaria el segon àmbit amb un 15% dels participants. En tercer lloc es trobaria el Baix Llobregat amb el 12% dels participants.

Llei de la Segona Oportunitat

Un element clau per a moltes empreses i comerços que s'han vist abocats a una situació financera complexa ha estat la Llei de la Segona Oportunitat. Aprovat en 2015, aquest mecanisme permet a autònoms i empreses refinançar els seus deutes en termes de viabilitat o cancel·lar-les. “La persona pot tornar al sistema, pot tornar a ser un nou consumidor, un receptor de crèdit. Treballem perquè el fet de tenir deutes no sigui un factor d'exclusió social”, explica Miquel Àngel Salazar, economista i advocat i assessor del programa Emppersona.

“És molt important que els participants puguin desfer el bloqueig emocional quan no poden afrontar les seves obligacions i que vegin que hi ha una sortida a la seva situació”, assegura l'assessor. En aquest sentit, destaca que és molt important que el mecanisme de la Segona Oportunitat vagi més enllà de l'assessorament tècnic-jurídic. “Donem una segona oportunitat a les persones. Poden tornar a emprendre i queden netes dels seus deutes”, assegura l'assessor.