El Tribunal Suprem ha deixat en l’aire les eleccions a la Cambra de Comerç de Barcelona en les quals es va imposar la candidatura «Eines de País» impulsada per l’Assemblea Nacional Catalana (ANC). La secció primera de la sala contenciosa administrativa ha inadmès un recurs de la Generalitat en nom del Consell de Cambres contra una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que va qüestionar aquests comicis celebrats el maig de 2019 en anul·lar un decret de la Conselleria d’Empresa, que establia com a prioritari el vot electrònic.

La sentència es va produir arran de la denúncia d’un elector, l’empresa Staff Pavillion. El Tribunal Suprem considera que el tema plantejat no és de la seva competència «per suscitar-se qüestions que concerneixen exclusivament a la interpretació del dret autonòmic».

Les eleccions ja van provocar una certa polèmica per discrepàncies entre els primers resultats que es van donar i els definitius, que van obligar a la «consellera» d’Empresa de llavors, Àngels Chacón, a donar explicacions. La regulació catalana també va provocar tensions amb el Govern central.

El parer dels demandants la Sala contenciosa administrativa del TSJC va entendre que la norma del Govern «no va ser prou transparent en la seva tramitació». En la sentència s’afirmava que la Generalitat va ometre el tràmit de la participació ciutadana quan va elaborar la norma. La decisió del Suprem ha trigat a causa de la paralització d’expedients provocada per la pandèmia del coronavirus.

Les eleccions de maig de 2019 les va guanyar una candidatura clarament independentista que va ajudar a pujar a Joan Canadell (avui diputat de Junts per Cataluya) a la presidència. Des de fa uns mesos, la presidència recau en la que era vicepresidenta primera en la mateixa candidatura, Mònica Roca. Aquesta resolució posa en dubte els resultats dels comicis guanyats per majoria absoluta per la candidatura «Eines de País», que es va fer amb 32 de les 40 vocalies subjectes a sufragi universal de la Cambra de Barcelona, l’organisme cameral més important dels 13 que hi ha a Catalunya.