L'espai de coworking del viver d'empreses municipal de Calonge (Baix Empordà) s'ha omplert d'usuaris durant els mesos d'estiu, arribant al límit de l'espai. L'Ajuntament, a més, ja ha habilitat una nova sala on hi poden treballar dues persones més, arribant a una oferta per a 14 persones. L'espai està situat al Palau Firal de Sant Antoni i té 330 metres quadrats. Aquest coworking ofereix un despatx a qualsevol persona que necessiti un lloc on treballar. La demanda, però, ha crescut notablement des de la pandèmia a causa del teletreball. Molta gent opta per anar tot l'estiu a les segones residències i treballar de forma remota. En un any s'ha passat d'acollir 8 usuaris a tenir-ne 14.