Banc Sabadell és una de les entitats menys solvents de la Unió Europea en cas d'escenari advers. Aquesta és la conclusió del test d'estrès fet per l'Autoritat Bancària Europea (EBA, per les seves sigles en anglès) que s'ha publicat aquest divendres. Banc Sabadell és la tercera entitat amb pitjor nota de les 50 analitzades en un total de 15 països de la Unió Europea i que cobreixen el 70% dels actius del sector bancari del club comunitari. Només treuen pitjor nota HSBC i Monte dei Paschi, que se situa com el banc menys solvent en cas d'escenari advers. Amb tot, tant Banc Sabadell com la resta d'entitats de l'Estat superen el test d'estrès de l'EBA.

Malgrat aguantar l'escenari de quatre anys de recessió, Banc Sabadell acabaria amb una ràtio de capital del 6,5%, cosa que el situa com el banc de l'Estat menys solvent en cas d'escenari advers. Per contra, Bankinter és el més solvent perquè acabaria amb una ràtio de capital de l'11,25% en el pitjors dels casos. D'altra banda, Banc Santander acabaria els quatre anys de recessió amb una ràtio de capital del 9,31% i el BBVA amb una del 8,69%. CaixaBank no s'ha sotmès a l'examen pel procés de fusió amb Bankia.

Així, totes les entitats de l'Estat aproven el test d'estrès perquè són capaces de mantenir un capital de màxima qualitat per sobre del 6% en un escenari de recessió fins al 2023. Es tracta d'un escenari, però, que l'EBA subratlla que és bastant improbable, especialment tenint en compte les actuals previsions econòmiques.A nivell europeu, la banca de europea ha aprovat l'examen. "Aquestes dades reflecteixen un reforç continu i significatiu de les posicions de capital dels bancs de la Unió Europea", conclou l'informe. En el cas més advers, els bancs europeus acabarien amb una ràtio de capital del 10,3%. Dels bancs de l'Estat, només Bankinter se situa per sobre d'aquesta xifra.