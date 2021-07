La Cambra de la Propietat Urbana s'oposa a la declaració de Girona com a àrea amb mercat d'habitatge tens, que permetrà aplicar mesures per contenir els preus del lloguer. El secretari-gerent de la Cambra, Miquel Costa, remarca que falta oferta de lloguer a la ciutat i que regular els preus pot provocar que alguns propietaris es facin enrere perquè no els surti a compte. Costa sosté que limitar els lloguers no solucionarà el problema d'accés a l'habitatge a la ciutat perquè és conseqüència de la manca d'habitatge social. Les dades del segon trimestre de l'any de la Cambra situen el preu mitjà de lloguer a la ciutat en 600 euros, un import que es manté «estable» des del 2019.

La Cambra de la Propietat Urbana de Girona va presentar aquest dijous els actes previstos per celebrar el centenari, que es va complir el juny de l'any passat. Durant la presentació dels actes commemoratius, també van fer balanç de la situació del mercat de lloguers i les darreres novetats del sector.

El president de la Cambra, Esteve Hugas, i el secretari-gerent, Miquel Costa, van mostrar el «desacord» amb la Llei de Contenció de Rendes dels lloguers. Per això, des de la Cambra de la Propietat també s'oposen a la declaració de Girona com a àrea de mercat d'habitatge tens.

Miquel Costa va remarcar que és una llei creada per solucionar els problemes d'habitatge de Barcelona però que no és extrapolable a la situació de les comarques gironines, ni de Girona ciutat. La Cambra troba «injust» que es faci recaure sobre els propietaris privats la manca d’habitatge públic de lloguer, que és el que hauria de donar resposta a les necessitats socials. I remarquen que això és responsabilitat de l'administració, que fa «anys» que no fa habitatges de lloguer social a la demarcació.

Segons el secretari-gerent de la Cambra, regular els preus podria ser «contraproduent» i provocar que hi hagi propietaris que optin per no llogar-los perquè no els hi surti a compte. També va remarcar que, en el cas de Girona, la majoria són petits propietaris i no hi ha molta presència de grans tenidors. Per això, alerta que podria estancar-se el mercat de lloguer quan, precisament, falta oferta.

Preu «estabilitzat»

Segons les dades de la Cambra, el preu del lloguer a Girona s’ha «estabilitzat» des del 2019 al voltant dels 600-625 euros.