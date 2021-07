Les comarques gironines han creat 9.800 llocs de treball durant el segon trimestre i la taxa d'atur ha baixat lleugerament fins a situar-se al 14,19%. Els nous llocs de feina es concentren sobretot al sector serveis i reflecteixen la progressiva reducció de restriccions per la pandèmia; això sí, abans que la cinquena onada del virus comencés a fer estralls. Per contra, la indústria i l'agricultura redueixen ocupació. Segons les dades de l'Enquesta de Població Activa (EPA), a la demarcació el segon trimestre del 2021 es tanca amb 700 desocupats menys. Però malgrat això, les dades d'atur són demolidores, perquè les comarques gironines tanquen el juny amb 56.900 desocupats. Són 1.400 més en comparació amb un any enrere, ja en plena desescalada.

Les dades de l'EPA a les comarques gironines milloren les del trimestre anterior (quan la demarcació va arribar a tenir 6.000 aturats més i la pandèmia va destruir 1.300 llocs de treball). La nota positiva la posa la creació de feina, perquè entre març i juny la demarcació suma 9.800 ocupats més. En concret, es passa dels 334.200 del primer trimestre als 344.000.

Si es passa la lupa per sectors, aquí hi ha alts i baixos. A fi de l'estat d'alarma i la progressiva reducció de restriccions –a finals de juny, va arribar a obrir l'oci nocturn- s'ha deixat notar, sobretot, al sector serveis (dins el qual hi ha el comerç o l'hostaleria). També, per la Setmana Santa, perquè ja es començava a encarar la temporada turística i la variant delta encara no havia catapultat els contagis.

A la demarcació, durant el segon trimestre, el terciari va sumar 8.900 llocs de treball (passant dels 235.200 ocupats als 244.100). En paral·lel, al llarg d'aquests tres mesos, la construcció gironina també ha generat ocupació (pujant dels 24.400 als 28.500 treballadors).

Per contra, però, l'EPA també recull que la resta de sectors continuen destruint llocs de treball. La indústria baixa lleugerament el nombre d'ocupats en 400 persones (ara hi ha 69.700 ocupats al sector). I a l'agricultura, la caiguda és destacable, perquè el primari redueix en més de la meitat la xifra d'ocupats (dels 4.500 treballadors amb què va tancar el març, a finals de juny tan sols en suma 1.700).

Caldrà veure, però, si la creació d'ocupació al sector serveis es pot sostenir al llarg del tercer trimestre. Perquè aquest juliol la variant delta ja ha obligat a imposar noves restriccions −s'ha recuperat el toc de queda− i això pot passar factura al mercat de treball.

«Sense eufòria»

El Departament d’Empresa i Treball creu que les dades de l’Enquesta de Població Activa, que mostren un descens de l’atur de 21.200 persones i un increment de l’ocupació de 43.300 feines en tres mesos, són «prometedores» però les encara «sense eufòria».

«Ens mirem les dades amb optimisme moderat i una important dosi de cautela», va indicar ahir el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, en una roda de premsa per valorar els resultats de l’EPA, i en què va recordar que les dades no inclouen els efectes de la cinquena onada. El conseller va dir que confia que el Pacte Nacional per la Indústria, que es començarà a negociar al setembre, impulsi el sector industrial, que ha registrat valors «que no són bons».

«Recuperació precària»

Per la seva banda, els sindicats van denunciar que la recuperació de l'ocupació del segon trimestre del 2021 que mostra l'EPA és «precària», «estacional» i amb «sous baixos».

CCOO va denunciar que hi ha 45.500 dones aturades més i que la reactivació del mercat del treball és «marcadament masculina». D’altra banda, UGT va alertar de la destrucció d’ocupació que s’està produint a la indústria, amb la pèrdua de 5.700 llocs de treball en aquest sector en un trimestre i de 17.100 llocs de treball en un any.

A més, Pimec va lamentar la «lentitud preocupant» de la recuperació, mentre que Foment va dir que cal «estar expectant» als efectes que tindrà la cinquena onada.