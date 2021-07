Els preus de consum han seguit la seva escalada al juliol amb una taxa anual de l’IPC del 2,9%, dues dècimes més que al juny i la més alta des de febrer de 2017, quan va ser del 3%, en un context d’increment dels costos energètics.

Segons l’indicador avançat per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), en aquest increment de la inflació ha influït el comportament dels serveis d’allotjament i el gas, els preus del qual augmenten aquest mes en comparació amb les baixades de l’any passat. També pugen els aliments i begudes no alcohòliques, que van disminuir més el juliol de 2020 que aquest mes. En sentit contrari, hi ha la baixada dels preus de l’electricitat davant l’augment registrat el juliol de l’any passat.

Els costos energètics

Els preus van començar al març un camí d’increments en taxa anual en un context de pujades dels costos energètics i d’un repunt de la demanda.