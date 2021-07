Els empresaris Albano Sánchez-Ossorio, Miquel Moncadas i Joaquim Elcacho són l’alma mater de la marca Girona Integra. Fa anys que es coneixen i també fa molts anys que ofereixen, des de les seves respectives empreses, serveis i un assessorament informàtic global i de qualitat a firmes d’arreu de Catalunya. Les seves companyies, Asartec, Moncasoft i Nearcrumbs, donen un tipus de servei que no se solapa amb les altres i ja fa temps que van detectar que es podien complementar perfectament. I aquí neix la idea de la nova marca.

Girona Integra supera actualment el milió d’euros de facturació conjunta, però compta amb un ambiciós pla d’expansió comercial que els ha de portar, en un període no superior als 2 anys, a doblar vendes. El 2020 i 2021 han esta anys complicats empresarialment per culpa de la covid-19, però Asartec, Moncasoft i Nearcrumbs han driblat la crisi i aquests darrers mesos no han parat de créixer. Les tres firmes formen un anell tecnològic i de servei ideal per a la mitjana i gran empresa catalana, que busca concentrar serveis informàtics de qualitat en el menor nombre de proveïdors possibles.

El grup tecnològic ofereix un ampli ventall de serveis a l’empresa catalana que va des d’auditories de seguretat o sistemes d’informació, programació especialitzada (.Net, Android, IOS, Delphi...) o peritatges judicials. També gestiona manteniments de sistemes operatius, servidors, programes i equips, seguretat de dades i accessos, recuperació de dades o serveis de Networking i Internet. A l’equip compta amb experts en Mk online, disseny i posicionament web, així com serveis d’allotjament multiplataforma i gestió de dominis.

Un dels camps més demandats de l’àmplia oferta de Girona Integra és la ciberseguretat. Els professionals del grup fan un diagnosi del nivell de seguretat de la infraestructura informàtica de cada client, i s’ofereixen solucions a mida adaptades a les necessitats del negoci. Disposa també de serveis de consultoria en la implantació de tot tipus d’aplicacions i programes, com ara processos industrials, de prevenció de riscos laborals o d’assessorament legal.

Girona Integra és partner oficial a Catalunya de firmes com Lenovo, Microsoft, PAL Robòtics, Dynabook, Fortinet, Veeam i Vmware, entre d’altres.