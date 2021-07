Deliveroo ha iniciat els tràmits per deixar d’operar a Espanya. Així ho va transmetre aquest divendres als seus més de 100 treballadors d’oficines, les consultes per cessar-los via expedient de regulació d’ocupació (ERO) començaran al setembre. L’emprecomença la seva ‘operació sortida’ després d’estudiar el futur a curt termini del mercat i concloure que, donada la competència amb Glovo i UberEats i els costos afegits de complir amb la seva obligació de laboralitzar els riders, no li surt a compte seguir operant a Espanya.