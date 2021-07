Les farmàcies han detectat més de 300 positius en una setmana de proves a infants i monitors de lleure. "És un percentatge molt alt respecte al que s'esperava. Vol dir que és un sistema eficient", ha assenyalat aquest dissabte el president de la Federació de Farmàcies de Catalunya (FEFAC), Antoni Torres, als micròfons del 'Via Lliure' de Rac1. "El sistema està pensat per aquelles persones que són asimptomàtiques i que no són contacte estret. Estem parlant de persones que no tenen cap vincle amb la malaltia, en principi, i en canvi són positives", ha apuntat Torres, que també ha avançat que els testos amb certificat oficial de les farmàcies no serveixen per obtenir el passaport covid, "però sí que són vàlides per viatjar a alguns països".

"Dependrà del lloc i el moment en què es faci, ja que hi ha països que només demanen un est negatiu", ha precisat el president de la FEFAC. "La prova genera un informe mèdic que l'usuari pot descarregar i presentar com a certificat en totes aquelles activitats on calgui un antígens negatiu", ha continuat Torres. "Si dones positiu, automàticament s'activa el protocol de seguiment i rastreig de contactes, i la possibilitat de demanar la baixa mèdica", ha corroborat el president de la FEFAC, que ha calculat que a dia d'avui més de la meitat de les farmàcies de Catalunya ja ofereixen aquest servei, que té un preu que oscil·la entre els 10 i els 20 euros.

"El farmacèutic s'equipa amb l’EPI, va a un espai preparat i supervisa a l'usuari mentre es fa la prova. La farmàcia s'encarrega també de penjar el resultat a la Meva Salut", ha explicat Torres, que ha criticat la demora en aplicar aquest sistema de diagnòstic. "No entenem perquè s'ha tardat tant, hi ha països que ofereixen tests a les farmàcies des de fa mesos", ha lamentat el president de la FEFAC, que igualment ha carregat contra les 'traves' i el menysteniment d'algunes administracions. "És molt dur que hi hagi actes oficials, sobretot de l'administració espanyola, en què s'obliden dels farmacèutics, que hem estat donant la cara en tot moment", ha conclòs Torres.