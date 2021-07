Explica el director a Espanya de l’Organització Internacional del Treball (OIT), Joaquín Nieto, que en línies generals l’escenari del mercat laboral per als propers anys és poc esperançador si parlem de recuperació total de l’ocupació perduda arran de la irrupció de la pandèmia. L’OIT constata que el grau d’ocupació projectat per al 2021 seguirà sent més baix que el seu nivell previ a la crisi i «insuficient» per tancar les bretxes obertes, de manera que almenys fins al 2023 no s’espera que s’aconsegueixi compensar les pèrdues patides.

Amb tot, Europa, inclosa Espanya, «ha reaccionat bé en engegar una injecció de capital públic sense precedents en la història per impulsar el mercat laboral», destaca Nieto. El problema és que sis de cada deu empreses espanyoles tenen avui dificultats per trobar candidats amb les competències tècniques i socials requerides. Aquest «desajust de talent», segons indica un informe que ha fet públic recentment Manpower, arriba a la xifra més alta dels últims 11 anys.

Què es pot fer? Les anomenades «competències socials» obtenen ara especial rellevància en convertir-se en un factor clau a l’hora de seleccionar el millor talent. Per això, els empresaris espanyols trien el compromís (26% dels casos), la iniciativa (22%) i el lideratge (22%) com a habilitats clau per als nous perfils que incorporin, per davant del pensament crític, la resolució de problemes o el treball en equip, totes elles amb un 14%.

Oportunitats de feina

Per reduir aquest desajust de talent i a més atreure i retenir els millors candidats, més de la meitat dels empresaris (56%) estan oferint ja mesures de flexibilitat als seus empleats. I el 13% dels patrons sosté que apostarà per models híbrids de teletreball i presencialitat. L’objectiu no és un altre que satisfer una necessitat manifestada de forma clara pels professionals. Actualment, vuit de cada deu exigeixen que el treball els permeti conciliar vida privada i professional.

«A mesura que la vacunació avança i les mesures de confinament s’aixequen, un optimisme contingut arriba als empresaris», reconeix Manuel Solís, director general de Manpower a Espanya. Segons la seva opinió, «aquesta recuperació de les expectatives empresarials és diferent, més concreta que l’observada en passades situacions de crisi i es tradueix en una intenció directa de crear oportunitats d’ocupació a partir de setembre de 2021».

Afirma que la recuperació de l’ocupació se centrarà en el sector terciari, que el 2022 suposarà el 75,4% de l’ocupació d’Espanya (tres de cada quatre llocs). Gairebé un 31% d’aquests llocs de treball estaran lligats als serveis a empreses i al sector exterior (amb logística, transport, consultoria i tecnologia al capdavant). Mentrestant, l’hostaleria, el negoci més afectat pels tancaments provocats per la COVID-19, recuperarà gran part de l’ocupació perduda (el 2020 va tenir una caiguda molt important en acaparar gairebé un 49% de tota l’ocupació destruïda per la pandèmia), amb prop del 40% dels llocs de treball que s’espera crear.

Rols necessaris

Ara bé, més enllà del sector terciari hi haurà molts llocs difícils de cobrir. I no són només els digitals. Faltaran mecànics, soldadors o gruistes a les indústries. A més, els experts alerten que és bon moment per reinventar-se i apostar per l’autoocupació. Abans de la pandèmia, els rols tecnològics estaven ja entre els més demandats, amb un clar augment del sector logístic, impulsat sobretot per l’auge dels serveis de venda a domicili.

Aquí està jugant un paper clau Amazon, ja que porta a terme un desplegament sense precedents a tot Espanya. I és que la crisi derivada de la COVID suposa la consolidació definitiva del comerç electrònic.

«S’avança tant en la transformació digital, la intel·ligència artificial, el big data i la ciberseguretat que tots els treballs relacionats amb aquestes àrees estan revolucionant el mercat laboral fins al punt que la demanda supera l’oferta en determinats perfils», sosté Julia Rodríguez, directora de Desenvolupament de Human Age Institute.

També coincideix amb altres experts en el fet que l’automatització substitueix de ple algunes professions, tot i que està afavorint l’aparició d’altres de noves, vinculades a la robotització i a la digitalització, que són ara les que les empreses més busquen. «Sigui com sigui, es crearà més ocupació de la que es va destruir a totes les àrees vinculades amb aquestes noves tecnologies», explica la directiva.

El «sector verd» també buscarà molts llocs, com comercial en energies renovables, operador de drons, tècnic en instal·lacions energètiques, expert en energia renovable, en sostenibilitat i tecnologia ambiental o especialista en intel·ligència artificial. I, per descomptat, la pandèmia i una esperança de vida de la població espanyola de les més altes del món condicionen especialment el present i el futur de l’ocupació en l’àmbit de la salut.

Per això falten tècnics d’anàlisis clíniques i biomèdics, especialistes en geriatria i infermers. «Són els tres perfils laborals més buscats ara i es preveu que es mantingui aquest interès en els propers anys», afirma Rodríguez.