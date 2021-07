L’empresària Meritxell Bautista, cofundadora de l’empresa de telecomunicacions Fibracat, ha estat escollida nova consellera de Fidem, la Fundació Internacional de la Dona Emprenedora. Membre de l’Assosociació Gironina d’Empresàries, va explicar que «el nomenament és un orgull i una empenta més a seguir treballant per la igualtat i promovent el talent femení». Ja l’any 2020 va ser guardonada amb el Premi Dona TIC 2020 de la Generalitat de Catalunya, així com amb el Premi Internacional de la Fundació IWEC 2020 o el Premi Talent Cambra.

La cofundadora de Fibracat és, a més, la impulsora de Fibracat TV, el canal de TDT creat per la mateixa operadora amb una programació totalment en català, centrada en la dona i la tecnologia. Aquest canal va néixer el juny del 2020 amb un manifest en defensa de «la igualtat i la diversitat com a compromís per contribuir a l’avenç d’una societat igualitària» i durant el seu primer any de vida ja ha aconseguit el reconeixement d'entitats com l'Institut d'Estudis Catalans, Joves Empresaris de Catalunya o La Nit de les Telecomunicacions, que reuneix el sector TIC.

Meritxell Bautista és considerada una de les dones més influents del sector TIC segons la revista Yo Dona i forma part de diverses organitzacions empresarials en suport al lideratge de la dona a la tecnologia, com són Mujeres Tech i el consell de direcció de la Societat Catalana de Tecnologia, a banda de ser ambaixadora de la Cambra de Comerç de Barcelona dins l’Observatori Dona Empresa Economia.

Fidem és una Fundació que dona suport a dones emprenedors per impulsar i donar visibilitat a l’activitat empresarial. Actualment, en el seu consell s’hi troba la directora general de Noël, Anna Bosch, la directora de recursos humans de Penguin Random House, Marta Grau, o la dissenyadora Nani Marquina.