Segurament, llegir la paraula rutina al títol, ja us faci mandra. I si preguntés si us agrada la rutina de la feina, la resposta seria negativa. Però, realment la rutina és dolenta?

A dia d’avui és molt habitual escoltar que la rutina és una cosa terrorífica que ens va matant dia a dia per dins i per fora, i que, no obstant això, la gran majoria de la població del planeta, especialment en els països més desenvolupats, no pot deixar-la de banda fàcilment. La rutina no gaudeix de prestigi en els nostres dies, ja que tot ha de ser canvi i situacions imprevisibles.

Associem la rutina laboral a la monotonia, a una vida professional tediosa i a la pèrdua de creativitat. Però de fet hi ha dues classes de persones: les que s’hi senten còmodes i les que quan arriba s’avorreixen. No tothom té el mateix grau de tolerància a la rutina.

Encara que no sembli gaire excitant, aplicar rutines a la feina té avantatges:

1. Augmenta l’eficiència. En revisar i practicar constantment els mateixos patrons i processos, una i altra vegada, incrementes les teves habilitats per completar-los. El temps és el recurs més valuós amb què comptem. Els nostres hàbits i costums poden ajudar-nos (i ho fan) a gestionar-lo millor.

2. Tranquil·litat mental. Per a ningú és un secret que el desordre genera crisi i estrès. Però quan comences a desenvolupar una rutina diària, el panorama de caos i ansietat va disminuint amb el pas dels dies.

3. La seguretat dels actes realitzats. Perquè afortunadament no hem d’avaluar tota l’estona les conseqüències de les nostres accions. Fem el que fem, com podem, sense haver de donar-li gaires voltes.

4. No més acumulació de treball. Una rutina permet dedicar temps específics a les tasques diàries, cosa que t’assegura que no acumularàs tasques.

La rutina és necessària en un gran nombre de circumstàncies i situacions o, fins i tot, de manera genèrica. I per als qui encara no creguin en els seus avantatges, donaré més exemples.

1. T’operaries en un quiròfan sense rutines? Sense les anàlisis de sang pertinents, sense que el metge hagi practicat abans el procediment, sense una anestèsia adequada, sense la neteja estricta de l’espai, etc.?

2. Volaries en un avió sense rutines? Sense la comprovació de que hi ha prou combustible, sense comprovar la identitat dels ocupants, sense seguir els protocols d’aterratge...

3. Aniries a un concert sense rutines? Amb els músics que no han realitzat assajos, sense que el cantant recordi la lletra, o sense que la il·luminació quadri amb l’espectacle?

En aquests exemples segur que veiem necessària no només la rutina, sinó, a més, que aquesta es realitzi amb la màxima atenció.

Vivim en una societat en què admirem els futbolistes professionals. A ells els encanta l’emoció del joc, competir contra el rival, el suport del públic, guanyar títols, etc. Però a quin esportista li agrada la rutina d’exercicis? Segurament a molt pocs. Però aquesta rutina els proporciona una estructura, una base, on millorar les seves condicions, per oferir els millors resultats.

Amb aquest article no vull dir que haguem de viure sempre com a la pel·lícula de “El Dia de la marmota», però sí que vull posar en valor el compromís amb la rutina, a dia d’avui menyspreada. Finalment, m’agradaria que recordeu la clàssica frase feta: «L’home és un animal de costums».