L'escola de ioga virtual Tramuntana Yoga ha creat una plataforma virtual de pagament que permet als usuaris accedir a totes les classes i cursos disponibles. Els promotors d'aquesta plataforma qualifiquen l'eina com un "Netflix del ioga en català". Els alumnes de l'escola virtual paguen una quota mensual de 17 euros i poden accedir a tot el contingut que hi ha dins de la plataforma. Aquesta iniciativa va néixer de la mà de quatre emprenedors vinculats al món del ioga quan van decidir muntar l'escola virtual durant el confinament. Els quatre impulsors van detectar la necessitat d'incorporar hàbits saludables sense sortir de casa i per això van crear aquesta plataforma.

Una vegada l'usuari paga la quota, pot accedir les vegades que vulgui als cursos que hi ha. A més, l'eina distribueix en sèries els diferents cursos per tal que els alumnes puguin anar evolucionant en la pràctica esportiva. De tota manera, els usuaris poden accedir al capítol que vulguin i canviar de curs tantes vegades com calgui.

La plataforma compta amb tots els continguts penjats en català, una de les llengües menys visibilitzades en la majoria de material que hi ha sobre la pràctica del ioga.