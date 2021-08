L’empresa gironina de mobles de disseny Resol preveu créixer a doble dígit aquest any i el proper, fins a aconseguir el 2022 una facturació d'uns 34 milions d'euros, recuperant així nivells prepandèmia, i planeja obrir la seva primera filial als Estats Units, en el marc de la seva nova estratègia d'expansió.

Resol, que té la seva seu a les Preses i està especialitzada en el disseny i fabricació de mobiliari d'exterior, com cadires, gandules, taules o para-sols, celebra aquest any el seu 60 aniversari immersa en un ambiciós pla de creixement que l’ha de portar a impulsar les seves vendes, reforçar la seva presència internacional i ampliar la seva cartera de productes.

La firma, que l'any passat va veure com queia la seva facturació més d'un 30% a causa de l'impacte de la pandèmia, ja que una part important dels seus clients són empreses de restauració i hostaleria, dos dels sectors més afectats per la crisi de la COVID-19, espera recuperar aquest 2021 part del terreny perdut i tancar amb uns ingressos d'entre 29 i 30 milions d'euros, aproximadament un 30% més.

Serà el 2022 quan Resol confia a recobrar el nivell d'ingressos prepandèmia, amb una facturació que podria assolir els 34 milions d'euros, quelcom que suposaria un creixement del 15% respecte el present exercici, segons explica el director general del grup, Joan Traveria.

Resol va iniciar la seva activitat fa sis dècades fabricant productes per injecció de plàstic, bàsicament per a càmping, però a partir dels 80 va diversificar el seu dossier i es va especialitzar en mobiliari d'exteriors, venent a particulars a través de grans cadenes de distribució, però, sobretot, a hotels, bars, restaurants, piscines i empreses. Ara aposta també pels mobles d'interior.

Arquitectes i dissenyadors com Ricardo Bofill, la italiana Monica Armani, Josep Lluscà, Joan Gaspar o Jorge Pensi col·laboren amb Resol, que ven els seus productes a 110 països de tot el món i té una forta presència en mercats de proximitat com França, Portugal i Alemanya, i en uns altres més llunyans com els Estats Units, Colòmbia, Perú, Xile, Mèxic, Austràlia, Sud-àfrica o Orient Mitjà.

L'empresa compta actualment amb delegacions comercials a Mèxic, Perú, Colòmbia, Dubai i Japó, però la seva intenció és fer un pas més en el seu procés d'internacionalització i obrir la seva primera filial als Estats Units.