La gran banca va tancar 1.374 oficines i va reduir la seva plantilla en 5.408 empleats a Espanya a la primera meitat de 2021, segons recullen els informes financers de tancament de juny de les principals entitats espanyoles. Aquests ajustaments han tingut lloc en un escenari en el qual diverses entitats estan executant processos de reestructuració de llocs de treball i oficines per guanyar més eficiència i adaptar-se a la nova demanda dels seus clients, que cada vegada utilitzen més els canals digitals i van menys a les sucursals.

Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell i Bankinter donaven feina a Espanya 120.080 persones a finals del primer semestre, 5.408 per sota de les xifres del tancament del 2020, que incloïen la plantilla de Bankia, ara integrada a CaixaBank. Això suposa una retallada del 4,3% de les plantilles dels bancs de l’Ibex 35.

Pel que fa al tancament de sucursals, les cinc entitats mantenien a Espanya 12.547 oficines al tancament de juny, 1.374 menys que les que sumaven al costat de Bankia a finals de 2020 (-9,9%).

En el cas del Santander, tenia a Espanya 23.689 empleats a el tancament de juny, gairebé 3.300 menys que sis mesos abans, i 1.947 oficines, 992 menys. El banc ha completat ja l’ERO pactat l’any passat, que ha suposat la sortida de 2.395 treballadors i el tancament de 999 oficines (altres 34 seran clausurades aquest any).

BBVA comptava amb 657 empleats menys a Espanya, fins a un total de 28.673, així com amb 2.366 oficines, 116 menys que al tancament de 2020. L’entitat presidida per Carlos Torres Vila acaba de començar a executar un ERO per a 2.935 empleats i 480 oficines.

També ha pactat recentment un ERO CaixaBank, en aquest cas per 6.452 empleats, acompanyant-lo amb el tancament de 1.534 oficines, per la integració de Bankia. Pel que fa al Banc Sabadell, l’entitat comptava amb 15.117 empleats i 1.628 oficines a Espanya al tancament de juny.