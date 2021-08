La Cambra de Comerç i la Diputació de Girona han valorat positivament l'acord anunciat entre la Generalitat i l'Estat per connectar amb alta velocitat l'aeroport de Girona amb el de Reus i Barcelona. El president de la Cambra, Jaume Fàbrega, ha assegurat que dipositen "tota la confiança" en el govern espanyol però ha exigit que es compleixin els terminis anunciats. Tan la Cambra com la Diputació han recordat que la connexió amb l'alta velocitat "va lligada" a l'ampliació de l'aeroport del Prat.

Per la seva banda, el president de la Diputació, Miquel Noguer, ha remarcat que la terminal de Girona ha de ser "complementària" a la de Barcelona però no està d'acord en què Vilobí d'Onyar "sigui la quarta pista del Prat".

L'acord entre la Generalitat i l'Estat per ampliar l'aeroport del Prat i connectar-lo a l'alta velocitat amb Girona i Reus ha aterrat amb una alegria envoltada de recel a la Cambra de Comerç de Girona i la Diputació. El principal motiu és el temor que l'anunci no acabi traduint-se en una inversió real.

El president de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega, ha recordat que l'estació de l'AVE a l'aeroport de Girona és una reivindicació "coneguda" per part d'aquesta institució. De fet, fa pocs mesos el Consell de Cambres de Catalunya ja reivindicava que l'ampliació de l'aeroport barceloní es fes "pensant en un sistema aeroportuari català" en què hi hagués estacions d'alta velocitat al Prat, però també a Reus i Girona.

Ara, una vegada s'ha anunciat l'acord entre els dos governs, Fàbrega ha assegurat que mantenen "tota la confiança" en l'executiu de Pedro Sànchez perquè aquest compleixi amb les promeses fetes. "Ens agradaria que en quatre o cinc anys tinguéssim l'estació feta", ha afirmat el president de la cambra gironina.

En la mateixa línia, el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, ha destacat l'oportunitat "a nivell de país" que implica connectar els aeroports de Girona i Reus amb un 'hub' internacional com ha de ser el Prat amb l'ampliació pactada. "El que toca és connectar l'aeroport amb la línia de l'AVE", ha afegit Miquel Noguer, "perquè un aeroport només funciona si està ben connectat".

Malgrat tot, els dos organismes recorden que hi ha inversions que s'han quedat a l'aire, malgrat les promeses llançades per les administracions. "Hi ha anuncis que s'han fet i han complert els terminis, però n'hi ha que no s'han concretat en res", ha lamentat Jaume Fàbrega.

Per la seva banda, Miquel Noguer ha incidit que les estacions de l'AVE a Girona i Reus estan vinculades a l'ampliació de l'aeroport de Barcelona. "Una cosa va lligada amb l'altra", ha remarcat el president. Per això ha avisat que si no es materialitza aquesta infraestructura "no podem parlar d'ampliacions".

Un aeroport "complementari" a Barcelona

El president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, ha destacat que amb aquesta connexió ferroviària ha de convertir l'aeroport gironí en una infraestructura "complementària" a la de Barcelona. Tot i així, s'ha desmarcat que convertir la terminal de Vilobí d'Onyar "en la quarta pista del Prat".

El president de la Diputació creu que Barcelona ha d'acollir avions intercontinentals i que formi un "gran 'hub'" aeroportuari, mentre que a Reus i Girona es derivin altres tipus de vol que no hi tenen cabuda.

Jaume Fàbrega ha insistit que tenir els tres aeroports connectats a l'alta velocitat situa Catalunya a "un nivell molt atractiu per qualsevol tipus de vol i de companyia aèria".